data dodania: 20.02.2018

Pracodawca poinformuje o zmianie formy przechowywania dokumentacji

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające przechowywanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Ponadto skróceniu do 10 lat ulegnie okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracowników o każdorazowej zmianie postaci dokumentacji pracowniczej.

Zmiany w przepisach nakładają na pracodawcę obowiązek poinformowania pracowników o każdorazowej zmianie postaci dokumentacji pracowniczej, tak aby pracownicy dysponowali wiedzą, w jakiej postaci jest gromadzona i przechowywana ich dokumentacja. Jednocześnie pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji.

Zmienione przepisy nakładają na pracodawcę także obowiązek zawiadomienia (w postaci papierowej lub elektronicznej) byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej - w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia.

Pracodawca będzie mógł zniszczyć dotychczasową wersję dokumentacji, jeśli pracownik lub były pracownik jej nie odbierze. Pracodawca będzie mógł przechowywać obie wersje (papierową i elektroniczną) dokumentacji pracowniczej, jeżeli znajduje to w jego ocenie uzasadnienie. W takim przypadku będzie on mógł przechowywać obie postaci do upływu ustawowego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Oprac. Małgorzata Podgórska

