Profil Zaufany założysz na poczcie

W blisko 4,7 tys. placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju można zakładać Profil Zaufany, który pozwala załatwić większość spraw urzędowych przez internet. Usługa dotrze również do mieszkańców tych miejscowości, które są wykluczone cyfrowo i do tej pory nie miały takiej możliwości. Poczta Polska pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi założenie profilu na tablecie, w który będzie wyposażony listonosz. Spółka podkreśla też, że chce być pierwszym partnerem dla instytucji rządowych w rozwijaniu e-administracji i cyfrowych usług dla obywateli Polski.

– Polacy, którzy na co dzień korzystają z bankowości elektronicznej i spędzają dużo czasu w świecie cyfrowym, chętnie korzystają z e-usług. Wyzwaniem jest zachęcić do nich Polaków, którzy jeszcze na co dzień nie korzystają z tabletów czy smartfonów. Stąd nasza oferta, powiązana z tradycyjnymi placówkami pocztowymi, gdzie można potwierdzić Profil Zaufany. Pełnimy poniekąd funkcję edukacyjną, staramy się przenieść to starsze pokolenie Polaków w epokę cyfrową, aby nie pozostali w wykluczeniu – podkreśla Michał Putkiewicz, wiceprezes zarządu, Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Profil Zaufany to bezpłatne, elektroniczne narzędzie służące do uwierzytelniania tożsamości w internecie, odpowiednik elektronicznego podpisu. Z jego pomocą można prosto i szybko załatwić wiele spraw urzędowych przez internet, m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty, zarejestrować działalność gospodarczą czy sprawdzić liczbę punktów karnych naliczonych przez drogówkę. Profil Zaufany jest niezbędny do złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego przez płatników VAT – w tym roku taki obowiązek mają nie tylko duże i średnie podmioty, lecz także mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.

Poprzez sieć placówek w całym kraju Poczta Polska umożliwia zakładanie Profilu Zaufanego i potwierdzanie go przez Konto Zaufane Envelo. Po prawidłowej weryfikacji klient będzie mógł się zalogować do e-usług administracji publicznej za pośrednictwem swojego konta.

– Uwierzytelnienie Elektronicznej Tożsamości jest równoważne z okazaniem dowodu osobistego w placówce pocztowej, banku, u notariusza albo adwokata. W ten sposób druga strona potwierdza naszą tożsamość. Po potwierdzeniu tożsamości w placówce pocztowej możemy tym ciągiem znaków numerycznych posługiwać się w relacjach z administracją, która wie, że Profil Zaufany należy do konkretnego obywatela. Trzeba więc zadbać o to, żeby uwierzytelnienie było dokonywane w bezpiecznych i sprawdzonych kanałach – mówi Michał Putkiewicz.

Prezentacja cyfrowych usług Poczty Polskiej odbyła się w ubiegłym tygodniu w Andrespolu – to jedna z tych miejscowości, gdzie Profil Zaufany można założyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem placówki pocztowej. Spółka podkreśla, że jako jedyny podmiot w Polsce dociera do 100 proc. mieszkańców, urzędów, przedsiębiorstw i obywateli. Dzięki temu może bezpiecznie koordynować przepływ informacji urzędowych w całym kraju. Podobnie jak inne poczty narodowe – np. w Czechach, Danii czy Francji – spółka może odgrywać ważną rolę w e-kontaktach między administracją a obywatelami.

– Chcemy pokazać, że Poczta Polska dociera wszędzie tam, gdzie jest wykluczenie cyfrowe, gdzie nie ma dostępności mediów, które umożliwiają korzystanie z Profilu Zaufanego. Jako jedyna instytucja w kraju docieramy do każdej gminy, jesteśmy też w stanie dotrzeć za pośrednictwem naszych listonoszy do każdego obywatela – podkreśla Paweł Kopeć, dyrektor zarządzający pionem sprzedaży Poczty Polskiej.

Poczta Polska pracuje teraz nad rozwiązaniem, które umożliwi założenie Konta Zaufanego Envelo za pomocą urządzenia mobilnego, w które będzie wyposażony listonosz.

– Chcemy, aby nie trzeba było chodzić na pocztę, żeby uwierzytelnić swój Profil Zaufany. Listonosz z tabletem może przyjść do klienta przy okazji doręczenia korespondencji, zapuka do drzwi, poprosi o okazanie dowodu osobistego i złożenie podpisu na tablecie. W ten sposób uwierzytelnimy swój Profil Zaufany – wyjaśnia Michał Putkiewicz.

– W ten sposób wszyscy mieszkańcy będą mieli dostęp do szerokiego spektrum usług, które oferowane są przez ePUAP i instytucje rządowe. Każdy obywatel będzie mógł złożyć wniosek o paszport, dowód osobisty, zarejestrować sprzedaż pojazdu, złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia czy aktu małżeństwa. Te usługi będą dostępne dla wszystkich w ramach Profilu Zaufanego – podkreśla Paweł Kopeć.

Poczta podkreśla, że jest technologicznie przygotowana do obsługi e-korespondencji i rozwijania usług cyfrowych. Spółka chce być przy tym partnerem pierwszego wyboru dla instytucji i administracji państwowej. W sierpniu 2016 roku pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Cyfryzacji a Pocztą Polską i jej spółką PPUC zostało podpisane porozumienie dotyczące integracji systemów informatycznych administracji publicznej z cyfrową platformą Envelo.

– Współpracujemy z administracją państwową w tym temacie już od wielu lat. Już w 2016 roku podpisaliśmy kluczowe porozumienie, zgodnie z którym to właśnie Poczta Polska i Poczta Polska Usługi Cyfrowe powinny być głównym partnerem państwa w budowie e-administracji. Cały czas staramy się, żeby od słów i deklaracji przejść do czynów. My jesteśmy gotowi, platforma Envelo działa, podmioty komercyjne i osoby indywidualne z niej korzystają. Czekamy na dobre decyzje administracji publicznej – mówi Michał Putkiewicz.

