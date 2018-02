data dodania: 12.02.2018

Rejestr BDO już dostępny

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Czym jest Rejestr?

Rejestr jest narzędziem informatycznym, które będzie gromadziło informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom.

W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie będzie już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

Jak uzyskać wpis do rejestru?

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu.

Posiadacze odpadów, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisani do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) czyli:

rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz

rejestrze wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw podmioty będące:

wprowadzającym sprzęt,

autoryzowanym przedstawicielem,

zbierającym zużyty sprzęt,

prowadzącym zakład przetwarzania,

prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,

prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,

organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

są obowiązane złożyć do 28 lutego 2018 r. wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego w szczególności informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oznacza to, że podmioty te będą musiały zaktualizować dane zawarte w nowym rejestrze podziałem na 6 grup sprzętu, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Natomiast podmioty działające w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które rozpoczynają swoją działalność od dnia utworzenia nowego rejestru do 31 grudnia 2018 r., są zobowiązane przesłać do GIOŚ kopię wniosku o wpis do rejestru (składanego do marszałka województwa) sporządzonego w formie pisemnej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Odsłuchaj swoje aktualności >>