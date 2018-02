data dodania: 08.02.2018

Urząd wezwie podatnika, który nie złoży sprawozdania finansowego

Organ podatkowy będzie mógł zażądać od podatnika złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia sprawozdania finansowego lub wezwać podatnika do złożenia takiego sprawozdania. Dotychczas niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania nie pociągało za sobą tego rodzaju konsekwencji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 274a § 1 Ordynacji podatkowej:

„ Organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zos tały złożone mimo takiego obowiązku. ”.

Dzięki takiemu zapisowi organy podatkowe zyskują nowe narzędzie do wyjaśniania okoliczności braku złożenia sprawozdań finansowych oraz do samodzielnego wezwania do złożenia brakujących dokumentów do właściwego organu. Wskutek przyjęcia takiego rozwiązania organy podatkowe nie będą zawiadamiały sądów rejestrowych o brakujących sprawozdaniach finansowych, zanim, w granicach własnych, nowych uprawnień (art. 274a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa), nie wyjaśnią, czy w konkretnym przypadku zachodzi obowiązek złożenia sprawozdania finansowego p rzez danego przedsiębiorcę, a w razie stwierdzenia, że obowiązek taki zachodzi – przed samodzielnym wezwaniem do złożenia brakującego sprawozdania do właściwego organu (sądu).

Obecnie aktywność organów podatkowych kończy się na stwierdzeniu braku złożenia sprawozdania finansowego z uwagi na brak wzmianki sprawozdawczej w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz na zawiadomieniu o tym sądu rejestrowego.

Źródło: art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2067

Oprac. Ewa Sławińska