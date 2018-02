data dodania: 06.02.2018

Emeryci i renciści łatwo przekażą 1% podatku

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Co ważne, nie muszą samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego, a rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy na podstawie dokumentów dostarczonych przez ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za ubiegły rok. Deklaracje będą wysyłane sukcesywnie, nie później niż do końca lutego br. Formularze PIT trafią do wszystkich, którzy w 2017 roku choć raz pobrały świadczenie z ZUS.

To znaczne ułatwienie. Wcześniej rencista, który chciał podzielić się swoim podatkiem, musiał wypełniać zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) na podstawie rozliczenia otrzymanego z ZUS. Teraz wystarczy tylko do 30 kwietnia złożyć do właściwego miejscowo urzędu skarbowego oświadczenie na formularzu PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1% podatku.

W formularzu PIT-OP wskazuje się jedną organizację pożytku publicznego, podając jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie jest równoznaczne z wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz zgodą na jego przekazanie.

Dzięki zmianie część osób starszych, które wcześniej obawiały się komplikacji przy wypełnianiu dokumentów, zdecyduje się na przekazanie 1%.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej