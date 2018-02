data dodania: 05.02.2018

Doradca płatnika składek w ZUS

Jeśli opłacasz składki do ZUS i chcesz wiedzieć jaki jest stan Twoich rozliczeń to od 1 lutego br. w każdej placówce ZUS możesz o to zapytać doradcę płatnika składek. Doradca odpowie również na inne pytania z zakresu ubezpieczeń i składek.

W czym pomoże doradca?

Doradca płatnika składek udzieli wsparcia w temacie ubezpieczeń i składek. Odpowie też na wszystkie pytania dotyczące obowiązków związanych z prowadzeniem działalności. Doradca:

poinformuje jaki jest Twój numer rachunku składkowego (NRS), na który należy opłacać składki

poinformuje o zasadach opłacania składek i rozliczania wpłat

wyjaśni wątpliwości w zakresie rozliczenia dokonanej wpłaty i stanu rozliczeń ZUS

wyjaśni jakie informacje i dlaczego są widoczne na swoim profilu na portalu PUE ZUS

poinformuje o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne dla celów podatkowych

wyjaśni wątpliwości na temat sporządzania i wysyłania dokumentów w Programie Płatnik i aplikacji e-Płatnik

założy konto na elektronicznym portalu PUE ZUS – jeśli jeszcze go nie masz

odpowie na pytania dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zasad zgłaszania do ubezpieczeń, wysokości składek, zasad wypełniania i korygowania dokumentów

wyjaśni zasady opłacanie składek za „nianie” i zasady dobrowolnego podlegania ubezpieczeniom

poinformuje co zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek

Gdzie znaleźć doradcę?

Z usług doradcy płatnika składek można skorzystać w każdej placówce ZUS. Na ekranie biletomatu w sali obsługi klienta należy wybrać Składki/Ubezpieczenia”, a następnie „Doradca płatnika”.

Jak przez internet zarezerwować wizytę w ZUS?

Jeśli masz konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), możesz przez internet zarezerwować wizytę u doradcy płatnika składek. Nie musisz wtedy czekać w sali obsługi na swoją kolejność.

Wejdź na stronę www.zus.pl i zaloguj się na PUE. W panelu głównym PUE, po lewej stronie ekranu, wybierz opcję „Rezerwacja wizyt”. Wybierz placówkę ZUS, w której chcesz zarezerwować wizytę. Kliknij „Wybierz grupę spraw”, potem „Składki/Ubezpieczenia”, później „Doradca płatnika” i następnie „Dalej”. Wybierz dzień i godzinę wizyty u doradcy.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

