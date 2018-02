data dodania: 02.02.2018

Jak rozliczający się kwartalnie składają JPK_VAT

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny, w tym również rozliczający się kwartalnie, musi za każdy miesiąc wysłać JPK_VAT. Oznacza to dla podatników rozliczających się kwartalnie, że za dany kwartał muszą wysłać trzy pliki JPK_VAT, tj. za każdy miesiąc kwartału, i złożyć jedną deklarację VAT-7K.

Podatnicy rozliczający się z VAT kwartalnie muszą wysyłać JPK_VAT miesięcznie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W związku z tym nie utracili prawa do rozliczeń kwartalnych. Powstaje pytanie, czy za pierwsze dwa miesiące kwartału można wysłać zerowe pliki JPK_VAT, a wszystkie transakcje wykazać w JPK_VAT za trzeci miesiąc kwartału. MF, odpowiadając na pytanie podatnika, zdecydowanie odrzuciło taką możliwość. Dlatego faktury sprzedażowe należy wpisywać do ewidencji VAT według terminu powstania obowiązku podatkowego. Jeśli faktura została wystawiona w danym miesiącu, a obowiązek podatkowy nie powstał w tym miesiącu, to nie uwzględniamy jej w ewidencji JPK_VAT.

Tak samo wygląda sytuacja w przypadku dokonywanych zakupów. Zasadniczo wykazujemy zakupy w ewidencji za miesiąc, w którym przysługuje nam prawo do odliczenia. Oczywiście należy pamiętać, że na odliczenie VAT mamy de facto trzy okresy rozliczeniowe. Dlatego gdy nie chcemy odliczać VAT w pierwszym okresie rozliczeniowym (kwartale), nie wykazujemy faktury w ewidencji za żaden z miesięcy pierwszego kwartału.

O terminie odliczenia decyduje zasadniczo data powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy i data otrzymania faktury przez nabywcę. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Czytaj więcej w artykule: " Jak podatnicy rozliczający się kwartalnie składają JPK_VAT" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>