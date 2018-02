data dodania: 02.02.2018

Spora ulga dla oszczędzających na emeryturę

Wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. Dzięki temu obniży się kwota należnego do zapłacenia podatku. W rozliczeniach za 2017 rok przy maksymalnych wpłatach wynoszących ponad 5,1 tys. zł ulga sięgnie 900–1,6 tys. zł w zależności od progu podatkowego. Posiadacze IKZE muszą pamiętać, żeby do końca kwietnia dołączyć do swojego zeznania podatkowego odpowiedni formularz PIT-0.

– Osoby, które mają IKZE, powinny pamiętać, żeby uwzględnić kwoty wpłacone na to konto w ubiegłym roku w swoim zeznaniu podatkowym. Aby to zrobić, należy do swojego zeznania dołączyć dodatkowy formularz PIT-0, na którym znajduje się odpowiednia pozycja. Jeżeli ktoś nie pamięta, ile wpłacił w ubiegłym roku na IKZE, może się zwrócić do instytucji finansowej, w której prowadzone jest konto, i potwierdzić tę informację – przypomina Grzegorz Drybała, ekspert do spraw kluczowych klientów Union Investment TFI SA. – Pamiętajmy, że odliczenie jest przywilejem. Jeżeli zapomnimy uwzględnić je w zeznaniu podatkowym, nikt nie będzie o tym za nas pamiętać.

Ekspert przypomina, że posiadacze IKZE mają czas na rozliczenie ulgi do końca kwietnia – wtedy mija termin składania zeznań podatkowych. Na dodatkowym formularzu PIT-0, który należy dołączyć do zeznania podatkowego, w odpowiedniej rubryce trzeba po prostu wpisać sumę wpłat dokonanych na IKZE w 2017 roku.

– Na tej podstawie Urząd Skarbowy wyliczy nam kwotę ulgi podatkowej, którą otrzymamy na przykład w formie zwrotu na rachunek bankowy albo która obniży należny do zapłacenia podatek – mówi Grzegorz Drybała.

IKZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenie emerytalnego, to jeden z dwóch instrumentów długoterminowego oszczędzania na emeryturę w ramach dobrowolnego III filara. Limit wpłat na IKZE jest ustalany co roku na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Według obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 roku wynosił on 5 115,60 zł. W 2018 roku będzie o ponad 200 zł wyższy – 5 331,60 zł.

Wpłaty na IKZE dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. Dzięki temu kwota należnego do zapłacenia podatku będzie niższa. Podstawę rozliczenia ulgi stanowią dowody wpłat zawierające dane identyfikacyjne płatnika.

– To, ile zyskamy przy odliczeniu wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania w tym roku, będzie zależne od skali podatkowej, w której się mieścimy. Mamy dwie główne skale podatkowe, czyli 18 i 32 proc., a dodatkowo podatek liniowy w wysokości 19 proc. Jeżeli ktoś wykorzystał pełny limit wpłat w ubiegłym roku, teraz będzie mógł zyskać odliczenie w kwocie 900–1,6 tys. zł – podkreśla Grzegorz Drybała.

Odliczenia mogą dokonać osoby uzyskujące dochód, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także emeryci. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec I półrocza 2017 roku liczba IKZE wyniosła 644,1 tys., a wartość zgromadzonych na nich środków sięgnęła prawie 1,33 mld zł. W stosunku do poprzedniego półrocza liczba kont zwiększyła się o prawie 21 tys. (3,3 proc.), a wartość środków wzrosła o 23,1 proc. To oznacza, że w ciągu sześciu miesięcy Polacy odłożyli na IKZE blisko 250 tys. zł.

Indywidualne konto zabezpieczenie emerytalnego można założyć po ukończeniu 16 roku życia. Oszczędności odkładane w ramach IKZE nie są obciążone podatkiem Belki, czyli 19-proc. podatkiem od zysków kapitałowych. Jednak w tym celu muszą pozostawać na koncie właściciela do osiągnięcia przez niego 65 roku życia. Pieniądze można wypłacić wcześniej (w tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek), uiszczając 10-proc., zryczałtowany podatek od wypłaconej kwoty. Po ukończeniu 65 roku życia pieniądze zgromadzone na koncie można wypłacić jednorazowo bądź w ratach, a wypłata środków oznacza automatyczną likwidację konta.

Źródło: Newseria.pl

