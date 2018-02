data dodania: 01.02.2018

Będą zmiany w BHP

Podczas posiedzenia Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawców RP został zaprezentowany projekt zmiany kodeksowych przepisów o BHP. Projekt ten wypracowała grupa robocza funkcjonująca w ramach Zespołu. Co ważne, będzie on teraz przedmiotem prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Liczymy, że zgłoszone w nim propozycje zostaną uwzględnione przez Komisję w ostatecznym kształcie Kodeksu.

Podstawową modyfikacją przewidzianą w projekcie jest podkreślenie znaczenia oceny ryzyka zawodowego, która jest podstawą działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników. Kolejna zmiana dotyczy dotychczas stosowanej terminologii. Termin „bezpieczeństwo i higiena pracy” jest archaiczny i nie odpowiada definicjom stosowanym w Europie, dlatego proponujemy zastąpienie go sformułowaniem – „bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy”. W projekcie zwraca się również większą uwagę na kwestię czynników psychologicznych i poziomu stresu, stanowiące element polityki zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Istotną zmianą jest także rozwiązanie umożliwiające, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przez pracodawcę niezdolności pracownika do wykonywania pracy, skierowanie pracownika na okresowe badania lekarskie we wcześniejszym terminie. Ma ono wyeliminować zagrożenia w miejscu pracy związane z chorobą pracownika czy jego uzależnieniami. Ponadto w projektowanych przepisach dodano upadek z wysokości jako rodzaj zagrożenia w środowisku pracy oraz wprowadzono obowiązek oceny dopasowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników.

Podczas posiedzenia Zespołu omówiono działania realizowane w 2017 r. oraz plan pracy na rok 2018. Ponownie poruszono problemy związane ze szkoleniami BHP. Zwrócono uwagę na absurdy prawne i fikcję w przypadku szkoleń on-line czy brak możliwości organizacji szkoleń przez służbę BHP. Podkreślano, że bagatelizowanie szkoleń i nieatrakcyjność ich formy wpływają na stan bezpieczeństwa pracowników. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że najważniejsza jest prewencja wypadkowa. Dlatego w ramach Zespołu zostanie przygotowany poradnik dobrych praktyk jako wzór rozwiązań do wdrożenia w firmach, które chcą podnieść poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowa swoich pracowników. Inwestycje w działania o charakterze prewencyjnym pozwalają w przyszłości uniknąć kosztów związanych z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Źródło: Pracodawcy RP

Odsłuchaj swoje aktualności >>