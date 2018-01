data dodania: 31.01.2018

Ograniczenie handlu w niedziele od marca

Prezydent RP podpisał ustawę ograniczająca handel w niedziele. „Niedziela została przywrócona rodzinie, w trakcie prac nad ustawą wypracowaliśmy kompromisowe rozwiązanie” - mówiła minister pracy Elżbieta Rafalska podczas uroczystości.

"Na ten moment przez wiele miesięcy czekały polskie rodziny i pracownicy. Chcemy w ten sposób przywrócić niedziele rodzinie, żeby niedziela przybrała swój pierwotny sens i można było ją należycie świętować" - powiedziała Rafalska.

Minister zaznaczała, że obecnie rodziny cierpią na deficyt czasu. Wolna niedziela będzie więc oznaczała wspólne spędzanie czasu z dziećmi czy rodzinne uprawianie turystyki i sportów, uczestniczenie w kulturze.

"Adresuję prośbę do wszystkich, by ten kompromis szanować, cenić, że mieliśmy sporo czasu, żeby się oswoić, mówię także do tych, którzy byli przyzwyczajeni do niedzielnych zakupów, żeby zaakceptować to rozwiązanie, które jest społecznie oczekiwanym, solidarnościowym rozwiązaniem, z którego będziemy zadowoleni" - powiedziała Rafalska.

Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ponadto - jak zapisano w ustawie - w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

