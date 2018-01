data dodania: 26.01.2018

Konstytucja Biznesu pomoże przedsiębiorcom

Im szybciej ustawy Konstytucji Biznesu wejdą w życie, tym łatwiej i szybciej będą rozwijać się polskie firmy - ocenia Związek Cyfrowa Polska, skupiający przedsiębiorców branży cyfrowej i nowoczesnych technologii. Pakiet został uchwalony przez Sejm.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE) Cyfrowa Polska poinformował, że z zadowoleniem przyjął decyzję Sejmu o uchwaleniu rządowego pakietu ustaw mających na celu wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców zawartych w tzw. Konstytucji Biznesu.

"To dobrze, że posłowie potraktowali ten projekt priorytetowo i prace nad nim przebiegały bardzo sprawnie. Jego przyjęcie od dawna było oczekiwane przez przedsiębiorców" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Związku Michał Kanownik. Jak dodał, "im szybciej zawarte w Konstytucji ustawy wejdą w życie, tym łatwiej i szybciej będą rozwijać się polskie firmy, a z nimi cała gospodarka". Cyfrowa Polska liczy na to, że prace sprawnie przebiegną również w Senacie, a następnie bez zbędnej zwłoki pakiet ustaw zostanie podpisany przez prezydenta.

Jak podkreślił Kanownik, pakiet wprowadza kluczowe zasady, takie jak „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemanie niewinności przedsiębiorcy oraz przyjazną interpretację przepisów prawa. "Z punktu widzenia przedsiębiorców będą to bardzo istotne zasady. Bo do tej pory urzędnicy powszechnie uznawali, że jak coś nie jest dozwolone prawem, to musi być zabronione. Do tego mnogość przepisów powodowała, że przedsiębiorca zwyczajnie się w nich gubił i nie miał pewności, co może zrobić, a czego nie, by nie narazić się później na bolesne konsekwencje" – wyjaśnił.

Zdaniem prezesa ZIPSEE Cyfrowa Polska sporą rewolucją będzie również wpisanie zasady stałości prawa. "Teraz niemal każda decyzja może zostać podważona, bo różne instytucje wydają sprzeczne interpretacje w tej samej sprawie. Dlatego najwyższa pora uregulować kwestię wydawanych interpretacji, w tym tych skarbowych" – ocenił Kanownik. Dodał też, że dla przedsiębiorców najważniejsza jest gwarancja bezpieczeństwa prowadzenia ich biznesu oraz możliwość obrony w kontaktach z urzędnikami. "Bo nie ma nic gorszego jak sytuacja, kiedy przedsiębiorca chce udowodnić swoją niewinność, ale nie ma jak, bo urzędnik z góry traktuje go jak oszusta" - podkreślił.

W ocenie ZIPSEE Cyfrowa Polska istotną zmianą jest również powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zdaniem Kanownika będzie to ważny element w budowaniu partnerskich relacji między administracją a biznesem.

Źródło: PAP