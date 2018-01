szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 maja 2019 r.