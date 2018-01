data dodania: 25.01.2018

ZUS rozliczy podatki części emerytów i rencistów

ZUS rozliczy podatki emerytów i rencistów, którzy przez 2017 r. pobierali świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie dorabiali. Ci, którzy pracowali, pobierając też świadczenia z ZUS, sami muszą rozliczyć się w urzędzie skarbowym - przypomina ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozliczy podatki osób, które - poza świadczeniami pobieranymi z Zakładu - nie otrzymywały innych dochodów w ciągu 2017 r. PIT-y zostaną rozesłane do wszystkich, którzy dostawali emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują. PIT 40A otrzymany pocztą będzie zarówno informacją dla adresata o wysokości osiągniętych przez niego dochodów oraz deklaracją wysłaną do urzędu skarbowego.

Jak tłumaczy w komunikacie regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska, "osoby, które mają zamiar samodzielnie rozliczyć podatek łącznie z dochodami małżonka albo na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci, powinny przed końcem roku podatkowego złożyć oświadczenie w najbliższej jednostce ZUS". Osoby te do końca lutego br. otrzymają informację o wysokości uzyskanego dochodu.

"Ci, którzy dodatkowo pracowali – pomimo tego, że dostali z ZUS PIT40 – sami muszą rozliczyć się w urzędzie skarbowym" - czytamy w komunikacie. Osoby otrzymujące z ZUS świadczenie przez niecały rok kalendarzowy otrzymają drogą pocztową PIT 11A, będący jedynie informacją o osiągniętych dochodach a nie ich rozliczeniem.

ZUS zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania podatnikom rocznego obliczenia podatku oraz imiennych informacji o wysokości dochodu i pobranej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty: świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego, należności stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy, bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych, oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń.

Wysyłka PIT-ów ma ruszyć na przełomie stycznia i lutego br. W przypadku nie otrzymania PIT-u z ZUS, Zakład ma obowiązek wydać go na indywidualny wniosek świadczeniobiorcy. Wnioski można składać w placówce ZUS pisemnie lub ustnie do protokołu.

Źródło: PAP