data dodania: 25.01.2018

Niezłożenie ZUS IWA - jakie konsekwencje

W przypadku stwierdzenia przez ZUS, że płatnik składek stosuje zaniżoną wartość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, to na podstawie zmienionego od 1 kwietnia 2017 r. art. 34 ustawy wypadkowej taki płatnik zostanie wezwany do złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych. Na ich skorygowanie będzie miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli przedsiębiorca nie dochowa tego terminu, to ZUS w drodze decyzji będzie zobowiązany ustalić płatnikowi wysokość stopy procentowej składki wypadkowej w wysokości 150% prawidłowej stopy procentowej tej składki.

Również gdy ZUS na podstawie składanych informacji ZUS IWA będzie ustalał płatnikowi stopę procentową składki wypadkowej, a płatnik nie przekaże tych informacji w terminie lub przekaże je z nieprawdziwymi danymi, ZUS zobowiąże płatnika do ich złożenia lub skorygowania w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Niewywiązanie się przez płatnika z obowiązku złożenia dokumentów będzie podstawą do nałożenia na niego sankcji w postaci podwyższenia stopy procentowej składki o 50%. Oznacza to, że ZUS nie może już nakładać tej sankcji w każdym przypadku (tak jak to miało miejsce przed 1 kwietnia 207 r.).

