data dodania: 23.01.2018

Pamiętaj o ZUS IWA za 2017 r.

Informację ZUS IWA powinni złożyć płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Jest to dokument, który należy złożyć najpóźniej 31 stycznia za rok poprzedni. Przekazane w ten sposób dane posłużą do wyliczenia przez ZUS wysokości stopy procentowej składki wypadkowej dla tych płatników, którzy zobowiązani byli składać ZUS IWA przez 3 kolejne lata (a więc 2015 r., 2016 r., i 2017 r.). Pozostali płatnicy stopę procentową składki wypadkowej będą musieli ustalić we własnym zakresie.

Formularz ZUS IWA składany jest przez płatników za okres roku kalendarzowego, a więc raz na rok, w terminie do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni. Informacja ZUS IWA za 2017 r. powinna być zatem złożona przez płatników do 31 stycznia 2018 r. Dane wykazane na tym formularzu, jeśli płatnik składek będzie zobowiązany składać go przez trzy kolejne lata kalendarzowe, będą stanowiły podstawę do ustalenia przez ZUS obowiązującej płatnika stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na najbliższy rok składkowy. Przypomnijmy, że rok składkowy na ubezpieczenie wypadkowe obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku (art. 2 pkt 8 ustawy wypadkowej).

Kto przekazuje formularz ZUS IWA

Warunek nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS jako płatnik składek, o którym mowa w art. 31 ust. 7 ustawy wypadkowej, będzie spełniony wtedy, gdy w każdym z miesięcy roku, za który składany jest formularz ZUS IWA, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu co najmniej przez jeden dzień. Formularza ZUS IWA nie będzie miał zatem obowiązku składać płatnik składek, który przynajmniej w jednym miesiącu danego roku nie zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego żadnej osoby.

Z uwagi na omawiany wymóg płatnik składek, który powstał np. w lutym 2017 r. i w tym miesiącu zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego zatrudnione osoby, nie będzie miał obowiązku składania formularza ZUS IWA za 2017 r., nawet gdyby zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego średniomiesięcznie w tym roku ponad 10 osób.

Formularz ZUS IWA płatnik składek powinien przekazać w takiej samej formie, jaka obowiązuje go przy przekazywaniu dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

