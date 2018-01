data dodania: 22.01.2018

Wkrótce minie termin. Spradź czy Ciebie to dotyczy

Do końca stycznia na rozliczenie się z fiskusem mają czas osoby, które osiągają dochody z najmu opodatkowane ryczałtem, oraz podatnicy, którzy korzystają z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej. Z kolei mali płatnicy, zatrudniający do pięciu osób, muszą do końca miesiąca przekazać swoim pracownikom i fiskusowi PIT-11, jeśli nie zdecydowali się na wybór formy elektronicznej i nie korzystają z biura rachunkowego. Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić sposób opodatkowania, mają czas na złożenie oświadczenia tylko do 22 stycznia.

– Do końca stycznia powstaje obowiązek złożenia zeznania rocznego dla podatników, którzy korzystają z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby, które rozliczały się na karcie podatkowej, muszą złożyć specjalne zeznanie PIT-16A, który dotyka rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – przypomina Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP.

W formie karty podatkowej mogą się rozliczać osoby, które prowadzą usługi zegarmistrzowskie, tapicerskie czy krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (z wyłączeniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.), rozrywkową czy usługi transportowe (prowadzenie taksówki). Tacy podatnicy nie mają prawa do żadnych ulg, oprócz odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

– Do końca miesiąca czas na złożenie zeznania mają też podatnicy, którzy opodatkowali przychody z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem. Także osoby, które osiągały dochody z najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem, są zobowiązane złożyć PIT-28 do końca stycznia – wskazuje Anna Misiak.

Podatnicy, którzy rozliczają przychody z najmu, mogą się rozliczać wedle zasad ogólnych, czyli skali podatkowej 18 proc. i 32 proc., albo wybrać znacznie niższą stawkę ryczałtową (8,5 proc.). Ten drugi sposób jest znacznie prostszy, bo nie wymaga prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów. Rozliczenie według skali podatkowej umożliwia za to właścicielowi odliczenie poniesionych wydatków na wynajmowany lokal, np. kosztów remontu.

– W zakresie dochodów z najmu od 2018 roku zaszła bardzo istotna zmiana dotycząca wprowadzenia nowej stawki podatkowej w podatku zryczałtowanym. W przypadku osiągania przychodów przekraczających kwotę 100 tys. zł rocznie podatnicy, którzy wybrali zryczałtowaną formę opodatkowania, będą musieli zapłacić podatek w wysokości 12,5 proc. od nadwyżki osiąganych przychodów. Nadal mamy stawkę 8,5 proc. z tym, że po przekroczeniu limitu 100 tys. zł przychodów z najmu, znajdzie zastosowanie wyższa stawka, czyli 12,5 proc. – tłumaczy doradca podatkowy MDDP.

PIT-28 do końca stycznia składają też podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, w której dany podatnik jest wspólnikiem.

– Pojawiają się także obowiązki dla samych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ muszą oni do końca stycznia złożyć deklarację PIT-8AR i PIT-4R. To deklaracje, które ewidencjonują i potwierdzają, jakiego rodzaju zaliczki na podatek albo podatek zryczałtowany, choćby od konkursów czy drobnych umów-zleceń, płatnicy wpłacili w trakcie roku do urzędu skarbowego – mówi Anna Misiak.

W przypadku PIT-4R deklarację trzeba złożyć także wtedy, gdy zaliczki na podatek od ich wynagrodzenia mają zerową wartość.

– Mali płatnicy, zatrudniający do pięciu osób, jeśli nie zdecydowali się na wybór formy elektronicznej ani nie korzystają z biura rachunkowego, muszą do końca stycznia przygotować PIT-11 dla pracowników i złożyć go do urzędu skarbowego. Nadal bez zmian pozostaje obowiązek złożenia PIT-11 dla dużych podmiotów i tych, które zatrudniają powyżej 6 pracowników. Dla nich obowiązek złożenia PIT-11 dla swoich pracowników – i to w formule elektronicznej – pozostaje bez zmian, czyli jest do końca lutego – podkreśla Misiak.

Mniej czasu na złożenie oświadczenia, bo do 20 stycznia (ze względu na to, że w tym roku przypada w sobotę termin upływa 22 stycznia), mają przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania. Także osoby już wynajmujące swoje lokale w tym terminie muszą złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, jeśli chcą ją zmienić.

