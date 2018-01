data dodania: 22.01.2018

Warto założyć Profil Zaufany

Od nowego roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. W związku z tym najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można nie tylko wysłać i uwierzytelnić JPK, ale i załatwić sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Jak to zrobić?

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Trzeba mieć konto w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

Za pomocą konta bankowego można szybko i bezpiecznie założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie trzeba już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Krok 1: w systemie bankowości elektronicznej banku, należy wypełnić formularz o założenie Profilu Zaufanego.

Krok 2: operację należy potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy wysłane zostanie potwierdzenie założenia konta.

Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: należy wejść na stronę www.pz.gov.pl.

Krok 2: wybrać możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym.

Krok 3: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić punkt potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

