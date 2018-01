data dodania: 16.01.2018

Co zrobić z CV po zakończeniu rekrutacji

Po zakończeniu rekrutacji dane kandydata zawarte w przesłanych dokumentach aplikacyjnych - co do zasady - powinny zostać usunięte. Dodatkowo należy to zrobić w taki sposób, by nie było możliwe odtworzenie usuwanych danych.

Potencjalny pracodawca, pozyskując dane osobowe kandydatów do pracy, staje się ich administratorem zobowiązanym do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z jej przepisami dane osobowe mogą być przetwarzane tylko dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i nie mogą być poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator danych osobowych jest też zobowiązany do zapewnienia, aby dane były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, jednak nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zatem jeśli przyszły pracodawca zbierał dane osób poszukujących zatrudnienia jedynie na potrzeby konkretnego naboru, to nie może ich wykorzystać do innych celów, np. na potrzeby kolejnych rekrutacji, które będzie prowadził w przyszłości. Tym samym jeżeli cel rekrutacyjny ustał, a dana osoba nie została przyjęta do pracy, pracodawca powinien - co do zasady - usunąć lub zniszczyć dane zawarte w przesłanych przez nią dokumentach aplikacyjnych. Wyjątkiem mogą być sytuacje określone w przepisach szczególnych, zezwalających np. na przechowywanie niektórych wniosków aplikacyjnych w konkretnych przypadkach. Ma to np. miejsce przy naborze pracowników samorządowych. Ustawa określająca zasady ich naboru umożliwia bowiem, by w sytuacji, gdy w ciągu 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, wyboru nowego pracownika dokonać spośród pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych w czasie rekrutacji. Zatem żeby to było możliwe, złożone przez nich dokumenty muszą być przez owe 3 miesiące przechowywane.

W pozostałych przypadkach, jeśli pracodawca chciałby pozostawić przesłane dokumenty i dane, by je wykorzystywać w innych celach, jak chociażby w kolejnych naborach pracowników czy do przesyłania informacji marketingowych, musiałby wcześniej poinformować osoby, od których te dane pozyskał, o zakładanych celach, w jakich zamierza te dane przechowywać. Ponadto na wykorzystanie danych w każdym z tych celów musiałby uzyskać zgodę osób, które złożyły CV. Przy czym trzeba pamiętać, że taka zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wówczas administrator danych osobowych traci prawo do dalszego przetwarzania danych i powinien je zniszczyć w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Czytaj więcej w artykule: " Co zrobić z CV po zakończeniu rekrutacji - GIODO wyjaśnia" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>