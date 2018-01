data dodania: 08.01.2018

Jakie deklaracje podatkowe do końca stycznia

Do 31 stycznia 2018 r. płatnicy mają obowiązek złożyć deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2017 r. Termin ten dotyczy zarówno płatników, którzy przekazują wskazane dokumenty organowi podatkowemu w formie elektronicznej, jak i płatników, którzy mogli wybrać do tego celu formę papierową. Płatnicy korzystający z formy papierowej muszą w tym samym terminie przekazać do właściwego urzędu skarbowego informacje PIT-11 i PIT-8C za 2017 r. Począwszy od przychodów uzyskanych przez pracowników w 2017 r. płatnicy nie dokonują rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40.

Deklaracje roczne (PIT-4R, PIT-8AR) i informacje roczne (PIT-11, PIT-8C) mogą zostać złożone w wersji elektronicznej lub papierowej. Płatnicy nie mają jednak swobody wyboru tej ostatniej formy. O wyborze formy papierowej decyduje bowiem status płatnika i liczba podatników, za których płatnik dokonywał rozliczeń w zakresie podatku dochodowego w 2017 r.

Formularze podatkowe za 2017 r. składane do 31 stycznia 2018 r. przez płatnika, który zdecydował o skorzystaniu z formy papierowej, a także gdy wysyła je w formie elektronicznej, to:

PIT-4R - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (wersja 6.), sporządzana m.in. przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub przez ich następców prawnych, którzy pobierali podatek m.in. od należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej, zasiłków wypłacanych pracownikom;

PIT-8AR - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (wersja 6.), sporządzana przez podmioty, które pobierały zryczałtowany podatek dochodowy od należności lub świadczeń dokonywanych na rzecz osób fizycznych z tytułu m.in. wypłat realizowanych na rzecz byłych pracowników - emerytów i rencistów, czy z tzw. małych umów zlecenia i o dzieło (o wartości do 200 zł).

Płatnicy, którzy mogą skorzystać z papierowej formy przekazywania informacji podatkowych, muszą złożyć je w urzędach skarbowych przed 1 lutego 2018 r. Dotyczy to:

PIT-11 - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (wersja 23.), sporządzana przez płatników wypłacających należności m.in. ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, zasiłków wypłacanych pracownikom, umowy zlecenia i o dzieło, których wartość przekraczała 200 zł;

PIT-8C - Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (wersja 8.) sporządzana przez płatników: stypendiów i przychodów np. z tytułu sfinansowania wydatków poniesionych przez kandydatów do pracy, umorzenia pożyczki z zfśs spadkobiercom pracownika, zasiłków dla zleceniobiorców.

