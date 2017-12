data dodania: 29.12.2017

Split payment ograniczy wyłudzenia VAT

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającą wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Nowela ma doprowadzić do ograniczenia patologii polegającej na wyłudzeniach VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić większe dochody podatkowe, pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji.

Wprowadzone rozwiązanie opierają się o zmianę technologii w systemie rozliczeń międzybankowych. Umożliwi ona podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT.

Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń, VAT zaś będzie wpływał na specjalnie dedykowane temu konto. Podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania znajdującymi się tam kwotami. Pieniędzmi z tego konta będzie można płacić VAT poddostawcom - także na specjalne konto - lub regulować zobowiązanie VAT w rozliczeniach z fiskusem.

Mechanizm ten będzie dobrowolny. Ustawa wprowadza system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania z niego, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta.

Zachęty to m.in.:

przyspieszony do 25 dni zwrot VAT,

brak stosowania sankcji w VAT,

zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej.

Senat wniósł do ustawy kilka poprawek - jedna z nich zakłada przesunięcie wejścia w życie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w przypadku VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 roku.

Według szacunków resortu finansów w pierwszym roku split payment obejmie 30 proc. firm, w drugim roku - 75 proc., w trzecim - 80 proc., a w 2022 roku - maksymalnie 90 proc.

MF szacuje też, że w 2018 r. plusy i minusy związane z wprowadzeniem zmian zniosą się, ale w 2019 r. powinny one przynieść budżetowi 2 mld zł.

Czytaj także:

"Split payment od lipca" >>

"Split payment - skutki dla dostawcy i nabywcy" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Źródło: PAP