data dodania: 28.12.2017

Dzień wolny za święto Trzech Króli

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2018 r. przypada w sobotę. Za ten dzień trzeba zatem wyznaczyć pracownikom inny, dodatkowy dzień wolny od pracy.

Oddawanie dnia wolnego za świąteczną sobotę nie jest odrębną regułą prawa pracy, lecz konsekwencją obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin przez święto występujące w innym dniu niż niedziela (art. 130 Kodeksu pracy). Obniżenie wymiaru o 8 godzin dotyczy tylko pracowników, których norma czasu pracy nie jest mniejsza. Na przykład dobowy czas pracy pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, to zasadniczo 7 godzin, zatem obniżenie nastąpi o 7 godzin.

Pracownik ma obowiązek wykonywać pracę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Oznacza to, że należy mu wyznaczyć jako wolny dowolny dzień roboczy od poniedziałku do soboty. Najczęściej są wyznaczane soboty, ale może to być każdy inny dzień tygodnia oprócz niedzieli. W sytuacji gdy w sobotę przypada dzień ustawowo wolny od pracy, pracodawca nie może wyznaczyć dnia wolnego na sobotę, gdyż dniem wolnym może być tylko dzień roboczy. Dlatego nie można wskazać 6 stycznia (święto Trzech Króli) przypadającego w sobotę jako dnia wolnego z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, ale inny dzień.

Sposób wyznaczenia dnia wolnego zależy od decyzji pracodawcy. Firma może odgórnie wyznaczyć jeden dzień dla wszystkich pracowników. Może też wskazać różne dni dla poszczególnych grup pracowników. Dzięki temu uniknie sytuacji, że zakład będzie nieczynny w dzień roboczy. Pracodawca może także przenieść swoje kierownicze uprawnienie na niższy szczebel organizacyjny i pozostawić wybór dnia wolnego do decyzji kierowników działów. Dopuszczalne jest również wskazanie kilku dni do wyboru przez pracowników, a także poinformowanie ich, że do określonego terminu mają wskazać dowolny dzień okresu rozliczeniowego, który chcą mieć wolny.

Czytaj więcej w artykule: "Jak oddać dzień wolny za święto Trzech Króli przypadające w 2018 r. w sobotę" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>