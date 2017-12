data dodania: 21.12.2017

Ile wyniesie odpis na zfśs w 2018 r.

W 2018 r. odpisu na zfśs należy dokonywać od podstawy wynoszącej 3161,77 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r.). Jest to maksymalna podstawa wymiaru odpisu, którą określa ustawa o zfśs i jednocześnie ta sama kwota, która obowiązywała w 2017 r. Pracodawcy prywatni mają nadal możliwość dokonywania odpisu na niższym poziomie.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, ponieważ tacy pracodawcy mogą zrezygnować z tworzenia funduszu. Możliwości tej nie mają jedynie pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy tworzą fundusz obowiązkowo, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników (art. 3 ust. 2 ustawy o zfśs).

Pracodawca, który nie zwolnił się z obowiązku tworzenia funduszu socjalnego i który nie opracował regulaminu funduszu, powinien dokonać odpisu na fundusz w wysokości wskazanej w ustawie o zfśs. Natomiast ustalenie odpisu na niższym poziomie niż maksymalny przewidziany w ustawie o zfśs wymaga uzgodnienia ze związkami lub przedstawicielem pracowników.

Podstawą odpisów w 2018 r. (tak jak w 2017 r.) jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne z II półrocza 2012 r., tj. 3161,77 zł.

Miesięczne przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2012 r. stanowi również maksymalną podstawę do ustalenia świadczenia urlopowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, które mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia 2018 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku, gdy świadczenie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy je obniżyć proporcjonalnie do etatu.

Oprac. Marek Rotkiewicz

