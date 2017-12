data dodania: 20.12.2017

Nowe ograniczenie w opodatkowaniu ryczałtem przychodów z najmu

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy mogą opodatkować przychody z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% tylko do kwoty 100 000 zł rocznie. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu nową stawką ryczałtu w wysokości 12,5%.

Do końca 2017 r. podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stosowali przez cały rok jedną stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%. Stawka ta była taka sama dla wszystkich i nie zależała w żaden sposób od wysokości osiąganych przychodów.

Od 1 stycznia 2018 r. zasady opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zmieniły się. Na skutek nowelizacji art. 12 pkt 3 lit. a uzpd wprowadzono kwotowy limit przychodów uprawniający do stosowania dotychczasowej stawki w wysokości 8,5% oraz nową stawkę ryczałtu dla przychodów przekraczających ten limit. Obecnie dla przychodów z najmu obowiązują zatem dwie stawki ryczałtu, tj. stawka:

8,5%, która może być stosowana tylko do kwoty 100 000 zł rocznie; jeżeli przychody z najmu osiągają małżonkowie – limit 100 000 zł dotyczy ich obojga, oraz

12,5%, którą należy stosować do nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Dla podatników osiągających wysokie przychody z najmu istnienie dwóch stawek ryczałtu oznacza konieczność kontrolowania, w którym momencie dojdzie u nich do przekroczenia limitu uprawniającego do stosowania niższej – 8,5% stawki ryczałtu, a co za tym idzie, do prawidłowego określenia momentu, od którego powinni zacząć stosować wyższą stawkę ryczałtu w wysokości 12,5%.

Do kiedy i jak należy złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy, którzy w 2018 r. zamierzają opodatkowywać przychody z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, muszą w tej sprawie złożyć oświadczenie do 22 stycznia 2018 r. (termin ulega przesunięciu, ponieważ w 2018 r. 20 stycznia przypada w sobotę). Ten sam termin obowiązuje małżonków, którzy podjęli decyzję o opodatkowaniu całości przychodów z najmu tylko przez jednego z nich. Do końca 2017 r. nie obowiązywał żaden urzędowy wzór takiego oświadczenia. Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja przepisów uzpd wprowadziła zmiany w tym zakresie. Podatnicy będą mogli składać takie oświadczenia na wzorze, do którego określenia został upoważniony Minister Finansów (zob. art. 9 ust. 7 i art. 12 ust. 8b w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 6 uzpd). Do dnia oddania numeru do druku Minister Finansów nie wydał rozporządzenia, w którym określiłby taki wzór.

Podstawa prawna:

Oprac. Katarzyna Wojciechowska

