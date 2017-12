data dodania: 15.12.2017

Obowiązkowy terminal dla posiadających kasę fiskalną?

Ministerstwo Rozwoju liczy, że od połowy przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy, które pomogą upowszechnić płatności bezgotówkowe. Sklepy, które mają kasy fiskalne, będą musiały udostępnić klientom możliwość płacenia przelewem, kartą, blikiem czy telefonem.

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński podkreślił, że choć popularność płatności bezgotówkowych w naszym kraju rośnie, to Polacy nadal wolą płacić gotówką. Dodał, że korzystanie z takiej tradycyjnej formy płatności łączy się z dużymi kosztami m.in. dla przedsiębiorców oraz konsumentów.

Jak wyliczył wiceminister, roczny koszt obrotu gotówką w Polsce sięga 19 mld zł (na 190 mld zł w obrocie). Dodał, że w naszym kraju liczba urządzeń akceptujących formy płatności bezgotówkowej przypadających na milion obywateli znacznie odbiega od średniej unijnej, wyjaśnił, że w Polsce to 12 tys. urządzeń, a we Wspólnocie to 30 tys.

Kościński dodał, że w Polsce na 1,5 mln kas fiskalnych jest tylko pół miliona terminali POS (z ang. point of sale - urządzenie do płacenia kartą płatniczą). Zaznaczył, że w Polsce brakuje ok. 1 mln terminali. "Dążymy do tego, by obrót gotówkowy, zamienić na ten bezgotówkowy, ale nie stanie się to przez jedną noc" - powiedział.

Ministerstwo przekonuje, że beneficjentami obrotu bezgotówkowo będą tak obywatele, przedsiębiorcy, instytucje publiczne i państwo. Dla obywateli to wygoda, bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy, bo to oznacza np. unikniecie płacenia prowizji. Dla instytucji - to usprawnienie pracy i zmniejszenie kosztów obsługi; dla przedsiębiorców - możliwość pozyskania nowych klientów, a dla państwa - uszczelnienie systemu poboru podatków, zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

Najważniejsze zmiany, które mają upowszechnić płatności bezgotówkowe w Polsce będą wynikać z nowelizacji: Ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o egzekucji oraz ustawy o usługach płatniczych.

Nowela Ordynacji podatkowej i ustawy o egzekucji spowoduje, że urzędy będą musiały zapewnić petentom możliwość płatności w formie bezgotówkowej np. opłat skarbowych i egzekucyjnych. Administracja publiczna ma zostać nieodpłatnie wyposażona w terminale płatnicze w ramach programu upowszechniania płatności bezgotówkowych realizowanego przez resort rozwoju i Krajową Izbę Rozliczeniową.

Z kolei nowela ustawy o usługach płatniczych ma zobowiązać punkty usługowo-handlowe do wprowadzenia możliwości dokonania u nich płatności za pomocą przynajmniej jednej z metod rozliczenia bezgotówkowego, np. za pomocą przelewu, karty płatniczej, bliku czy telefonem. Obowiązek ten dotyczył będzie jedynie tych firm, które posiadają kasę fiskalną.

Kościński podkreślił, że zaproponowane zmiany nie mają na celu eliminacji obrotu gotówkowego, klient ma mieć wybór.

Wiceminister wyjaśnił, że w ramach upowszechniania płatności bezgotówkowych do sektora MŚP skierowanych zostanie 600 tys. bezpłatnych terminali POS. Sfinansowane zostaną one przez Fundację Polska Bezgotówkowa, która została powołana przez banki, organizacje płatnicze i instytucje państwowe. Przez rok korzystający z terminali nie będą musieli też płacić za transakcje wykonane przy ich użyciu - dodał.

Wiceminister dodał, że zgodnie z harmonogramem rząd miałby przyjąć odpowiedni pakiet ustaw do końca stycznia, tak by podpis prezydenta mógł być możliwy ok. marca. Ocenił, że nowe przepisy mogłyby wejść w życie w połowie 2018 roku.

Czytaj także:

"Płatności bezgotówkowe na równi z gotówką" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Źródło: PAP