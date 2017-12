data dodania: 15.12.2017

Nowe zasady zaliczania wpłat ZUS

W związku ze zmianą zasad opłacania składek ZUS nowym uregulowaniom podlegają także zasady zaliczania wpłat na poczet należności w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany wprowadza rozporządzenie z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym (do końca 2017 r.) płatnik mający zadłużenie z tytułu składek może zadecydować (wpisując na przelewie kod literowy S), że wpłata do ZUS ma zostać zaliczona na poczet bieżących, a nie zaległych należności. Począwszy od nowego roku wpłaty z tytułu składek będą realizowane jedną wpłatą na przyznany płatnikowi przez ZUS indywidualny numer rachunku składkowego. Wpłaty te będą zaliczane w pierwszej kolejności na zadłużenie składkowe, a dopiero po jego uregulowaniu - na poczet bieżących należności. Wpłacone kwoty będą zaliczane kolejno na należności o najwcześniejszym terminie płatności (tj. w pierwszej kolejności będzie pokrywane najstarsze zadłużenie).

Nowy sposób zaliczania wp ł at na nale ż no ś ci ma wp ł yw na podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez przedsi ę biorców, którzy - pomimo zad ł u ż enia w ZUS - podlegaj ą dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu zapewniaj ą cemu prawo do ś wiadcze ń (g ł ównie zasi ł ków z tytu ł u niezdolno ś ci do pracy, macierzy ń stwa, opieki). Osoby te, je ż eli nie zrestrukturyzuj ą swojego zad ł u ż enia, od 1 stycznia 2018 r. b ę d ą wy łą czone z ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli na koncie płatnika występuje zadłużenie, które przedsiębiorca jest w stanie uregulować od ręki, powinien zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę i wystąpić do ZUS z wnioskiem o zgodę na opłacenie należnych składek po terminie. Po otrzymaniu tej zgody uzyska przywrócenie ciągłości ubezpieczenia chorobowego, co może mieć znaczenie przy ustalaniu tzw. okresu wyczekiwania na prawo do świadczeń.

