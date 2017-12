data dodania: 08.12.2017

Od 2018 r. wyłączenie z kosztów nagród z zysku

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy podatku dochodowego nie będą mogli uznać za swój koszt podatkowy kwot stanowiących podział wyniku finansowego netto. Zmiana ta oznacza m.in., że pracodawcy nie będą już mogli za koszt podatkowy uznawać wypłaconych pracownikom premii i nagród pochodzących z ich zysku po jego opodatkowaniu.

Ministerstwo Finansów nie pogodziło się z rozstrzygnięciem na korzyść podatników sporu o zaliczanie do kosztów podatkowych nagród z zysku. W rządowym projekcie ustawy nowelizującej w art. 16 ust 1 updop dodano pkt 15a). Po tej zmianie z kosztów podatkowych wyłączono kwoty wypłacane z tytułu podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: Z uwagi na orzecznictwo sądów administracyjnych ukształtowane w zakresie zagadnienia dopuszczalności zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nagród z zysku wskazane jest wprowadzenie do ustawy o CIT przepisu expressis verbis wyłączającego możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jakichkolwiek części składowych zysku spółki, niezależnie od ich przeznaczenia.

Wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. art. 16 ust. 1 pkt 15a wyraźnie zatem wyłącza z kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiące podział wyniku finansowego netto, niezależnie od sposobu (celu) przeznaczenia takich kwot. W praktyce przede wszystkim wyłączenie to obejmie różnego nagrody i premie dla pracowników wypłacane w ramach programów motywacyjnych, a pochodzące z zysku netto.

