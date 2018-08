data dodania: 07.08.2018

Blokady rachunku na 72 godziny nie będzie można zaskarżyć

W sierpniu 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w Ordynacji podatkowej, które uniemożliwią zaskarżanie blokad rachunku bankowego dokonywanych na 72 godziny. Nowelizacja Ordynacji rozszerzyła też listę rodzajów rachunków, które będzie można objąć blokadą o rachunki lokat terminowych i rachunki VAT.

Przypomnijmy, że przepisy o możliwości dokonania blokady rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego (w głównej mierze przedsiębiorców) obowiązują od 30 kwietnia 2018 r. Na ich podstawie Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego w przypadku podejrzenia wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego. Przed nowelizacją w przypadku wydania takiego postanowienia przedsiębiorca mógł zaskarżyć blokadę i złożyć wiosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę do sądu administracyjnego. Nowelizacja uchyla tę możliwość, co oznacza, że działanie Szefa KAS polegające na żądaniu dokonania blokady rachunku na 72 godziny będą niezaskarżalne. Co więcej podmiot, którego rachunek zostanie objęty blokadą, nie zostanie o niej zawiadomiony. Informację o blokadzie uzyska tylko, jeżeli złoży w banku stosowny wniosek, a bank udzieli mu takiej informacji dopiero po potwierdzeniu przez Szefa KAS, że wszystkie blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane.

Nowelizacja rozszerza też katalog rodzajów rachunków podmiotów kwalifikowanych, które będą mogły zostać objęte blokadą. Oprócz bankowych rachunków rozliczeniowych i rachunków w SKOK, blokadą będą mogły zostać objęte także rachunki lokat terminowych oraz rachunki VAT.

Oprac. Ewa Sławińska

