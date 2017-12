data dodania: 06.12.2017

Nowe obowiązki w zakresie raportowania CbC

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania Country-by-Country. Raportowanie Country- by-Country ma wyposażyć administracje podatkowe w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi. Mechanizm ten ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

Idea wprowadzenia raportowania Country-by-Country

Państwa należące do OECD i G20 zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CBC). Działania podjęte przez OECD znalazły poparcie także na forum Unii Europejskiej, w efekcie czego wydana została odpowiednia dyrektywa Rady UE zobowiązująca państwa członkowskie do implementacji tego rozwiązania.

Celem wprowadzenia raportowania CBC jest wyposażenie administracji podatkowej w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi. Mechanizm ten ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

W wyniku wprowadzenia raportowania Country-by-Country duże międzynarodowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do udostępnienia administracji podatkowej m.in. informacji o:

wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),

wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,

miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników

By zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wdrażania tego mechanizmu, resort finansów przedstawił odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania Country-by-Country.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Odsłuchaj swoje aktualności >>