data dodania: 01.12.2017

Emeryturę wybierają głównie nieaktywni zawodowo

Na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przechodzą głównie osoby, które dotąd były nieaktywne zawodowo. Od początku września ZUS przyjął 377,4 tys. wniosków związanych z przywróceniem wieku emerytalnego.

Od początku września do 24 listopada br. ZUS wydał już prawie 332,4 tys. decyzji dotyczących świadczeń z tzw. ustawy wiekowej. Tym samym już wydano decyzje dla ponad 81% wszystkich uprawnionych (410 tys.) osób, które do końca roku mogą złożyć wnioski o emeryturę w związku z przywróceniem wieku emerytalnego.

Wyczekiwana emerytura

Ok. 60% spośród osób, które złożyły od września wnioski o emeryturę w związku z przywróceniem wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, stanowią osoby nieaktywne zawodowo. W grupie tej są osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które nie pracowały albo nie pobierały świadczenia. Wszystkie te osoby dzięki przywróceniu wieku emerytalnego mogą szybciej skorzystać z prawa do emerytury.

- „Bez przywrócenia wieku emerytalnego osoby te musiałyby dłużej czekać na emeryturę. Dzięki reformie szybciej otrzymają świadczenie” – mówi minister Elżbieta Rafalska. - „Dla osób nieaktywnych zawodowo możliwość przejścia na emeryturę w przywróconym wieku emerytalnym to gwarancja stałego świadczenia. Jeśli nawet będzie to świadczenie w wysokości minimalnej emerytury, osoby te odczują poprawę swojej sytuacji” – dodaje szefowa resortu pracy.

Emerytura a płeć

Biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków, na zakończenie pracy zawodowej decyduje się więcej kobiet (58,65%) niż mężczyzn (41,35%).

Aktywni zawodowo wolą pracować dłużej

- „Zarzut, że przywrócenie wieku emerytalnego spowoduje odpływ pracowników z rynku pracy, nie znajduje potwierdzenia w twardych danych” – mówi minister Elżbieta Rafalska. Jak dodaje szefowa resortu pracy, „Wnioski o emeryturę w przywróconym wieku emerytalnym składają przede wszystkim osoby, które nie były aktywne na rynku”.

Warto pamiętać, że te osoby, które podejmują decyzję o kontynuowaniu aktywności zawodowej, otrzymają wyższe emerytury. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych przyrostów na świecie.

Pracodawcy za przywróceniem wieku emerytalnego

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Randstad, ponad połowa (57%) pracodawców mniej lub bardziej zdecydowanie popiera przywrócenie wieku emerytalnego. Najczęściej uzasadniają to trudnościami, z jakimi starsi pracownicy mogą mierzyć się przy wykonywaniu niektórych prac. Taki argument podaje 26% przedsiębiorców. Według 16% pracodawców obniżony wiek emerytalny to najwyższy czas na odpoczynek i emerytura w tym wieku po prostu się należy. Na niską efektywność starszych pracowników uwagę zwraca 15% respondentów.

Zabezpieczone środki na wypłatę emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń. Wskaźnik pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek oraz ich pochodnymi osiągnął rekordową wielkość – 79,1% w pierwszym półroczu br., a w samym tylko drugim kwartale – 79,8%. Takiego wyniku nie odnotowano od 2001 roku.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

