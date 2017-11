data dodania: 30.11.2017

Płatności tylko na rachunki zgłoszone fiskusowi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT. W wykazie znajdą się dane identyfikujące przedsiębiorcę, miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, numery rachunków bankowych zgłoszonych do Urzędu Skarbowego oraz daty rejestracji i wykreślenia jako podatnika VAT czynnego.

Celem utworzenia wykazu jest umożliwienie podatnikom szczegółowej weryfikacji kontrahenta oraz „zmuszenie" podatników do dokonywania płatności na rachunki bankowe, które są „znane" administracji skarbowej. W przypadku, gdy płatność na kwotę przekraczającą 15 tys. zł zostanie dokonana na rachunek, który nie znajduje się w wykazie, wydatek ten nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, a podatnik ponosić będzie solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe dostawcy w części podatku proporcjonalnie przypadającej na daną dostawę towaru lub świadczenie usługi.

Podstawowym zastrzeżeniem zgłoszonym przez Konfederację Lewiatan, jest fakt, że konieczność weryfikacji czy płatności dokonywane są na rachunki zgłoszone w wykazie, nakładają na podatników dodatkowe obowiązki weryfikacyjne, których spełnienie wiązać się będzie z istotnymi nakładami pracy administracyjno-księgowej. Przyjmując tę uwagę, przedstawiciele Ministerstwa Finansów zadeklarowali, że system będzie posiadał funkcjonalność polegającą na możliwości wysyłania z systemów księgowych zapytań do bazy MF i pobieraniu danych do automatycznej weryfikacji. Sektor bankowy analizuje także możliwość wprowadzenia na zasadach komercyjnych narzędzia umożliwiającego taką weryfikację.

Aktualizacja systemu będzie dokonywana o stałej godzinie (w określonym przedziale czasu), pomiędzy 0:00 a 3:00 w nocy w celu wyeliminowania sytuacji, że przelew zostanie dokonany na rachunek, który nie został jeszcze zaktualizowany w wykazie. Dodana zostanie funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie czy podatnik figurował w wykazie i jakie miał zgłoszone rachunki na konkretny dzień.

Zgłaszaniu do wykazu nie będą podlegały tzw. rachunki wirtualne, przypisane do konkretnych klientów i podpięte do rachunku głównego przedsiębiorcy, dzięki czemu nie będzie konieczności zgłoszenia i późniejszej analizy setek tysięcy dodatkowych rachunków.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wprowadzających sankcję w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

