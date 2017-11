data dodania: 30.11.2017

Wszystkie sprawy w KRS przez internet

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił projekt zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzający ułatwienia dla przedsiębiorców. Zmiany zakładają, że przedsiębiorca niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym załatwi przez Internet.

"Zastaliśmy Krajowy Rejestr Sądowy, który działa od 17 lat, papierowy, a chcemy go zostawić w pełni informatyczny i cyfrowy" - zapowiedział Ziobro.

Wszystkie wnioski elektronicznie

Od 1 marca 2020 r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały mieć postać elektroniczną. Projekt zakłada też kontakt z sądem przez internet, dzięki któremu przedsiębiorca m.in będzie mógł uzyskać informację, na jakim etapie jest postępowanie prowadzone przez sąd rejestrowy.

"Chcemy, aby wnioski, które do tej pory trafiały drogą papierową i były związane z wypełnianiem licznych rubryk, były zastąpione wysłaniem jednego dokumentu drogą internetową. Chcemy, by one były załatwiane w jeden dzień, w 24 godziny. Chcemy, żeby to działo się automatycznie, żeby ten system, będąc nowoczesny, pomagał przedsiębiorcy już w fazie wypełniania wniosków" - zadeklarował Ziobro.

Jak mówił, przedsiębiorca wpisując informacje w poszczególne rubryki, będzie otrzymywał informacje, wskazujące na możliwość popełnienia błędu, a także wskazówki, co do prawidłowego wypełnienia każdej rubryki. "Jest to rewolucja w obszarze informatycznym działania Krajowego Rejestru Sądowego i wielki krok pomocy dla przedsiębiorców" - ocenił minister.

KRS biurokratyczną mitręgą

"Krajowy Rejestr Sądowy to jest to miejsce, do którego musi trafiać każdy przedsiębiorca i to jest to miejsce, które ogromnej większości polskich przedsiębiorców kojarzy się z biurokratyczną mitręgą i traceniem ogromnej ilości czasu" - stwierdził Ziobro.

"Przewlekłość w załatwianiu spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawia, że biznesy, inwestycje, przedsiębiorstwa, które mogłyby tworzyć miejsca pracy, rozwijać nasz kraj, czynić nasze firmy bardziej konkurencyjnymi, stoją miesiącami w miejscu, bo czekają na załatwienie formalności w biurokratycznej, zwalonej, źle działającej strukturze" - dodał.

Zdaniem Ziobry, nowy system wypełni zobowiązanie, by państwo było przyjazne dla biznesu, ułatwi też przedsiębiorcom załatwianie spraw formalnych, związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym. Jak poinformował, nad projektem pracowali wiceministrowie sprawiedliwości: Łukasz Piebiak oraz Michał Woś.

Źródło: PAP