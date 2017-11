data dodania: 23.11.2017

Będą zmiany na rynku pracy

Rząd zamierza dokonać istotnych zmian w prawie dotyczącym rynku pracy – zadeklarował sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed.

- Odejdziemy od paru rzeczy wprowadzonych w 2014 roku, np. tzw. profilowania bezrobotnych. Chcemy także znieść różnego rodzaju limity wiekowe, tak by nie dochodziło do sytuacji jak obecnie, gdy ktoś chce skorzystać z pomocy adresowanej do ludzi w wieku do lat 30-tu, a ma tych lat 31. Zamierzamy także dać więcej swobody dyrektorom urzędów, tak by mogli podejmować więcej indywidualnych decyzji – zapowiedział wiceminister Stanisław Szwed.

Sekretarz stanu w MRPiPS dodał, że dofinansowanie osób długotrwale bezrobotnych zostanie utrzymane.

- To są ludzie pozostający bez pracy często przez kilkanaście lat. Ich powrót na rynek pracy wymaga wielu wysiłków i czasu oraz konkretnych zachęt dla pracodawców. Myślimy zarówno o wydłużeniu wsparcia pracodawcy, ale też oczekujemy gwarancji dłuższego zatrudnienia – stwierdził wiceminister Szwed.

Wiceminister poruszył również kwestię osób, które rejestrują się w urzędach w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

- Mamy świadomość, że około 30 proc. bezrobotnych rejestruje się wyłącznie w tym celu. Chcieliśmy to zmienić. Niestety, okazało się, że zmiana tego stanu rzeczy to już praca na kolejną kadencję – zauważył Stanisław Szwed.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

