data dodania: 21.11.2017

Polacy wydadzą na święta średnio 882 zł. To więcej niż w poprzednim roku

Polacy na prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi zamierzają wydać w tym roku średnio 882 zł, czyli tylko o 2% więcej niż rok temu, wynika z badania "Zakupy świąteczne 2017" przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. 42% pieniędzy przeznaczonych na prezenty pozostawimy w sklepach internetowych. Z roku na rok rośnie również udział kupowanych prezentów w kanałach mobilnych.

Polacy deklarują, że na tegoroczne wydatki związane z Bożym Narodzeniem przeznaczą o 2% więcej niż rok temu. W 2017 roku suma, którą planują wydać na bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi, wyniesie średnio 882 zł (209 euro). Jednocześnie jest to mniej niż deklarowali w 2016 roku, kiedy zamierzali wydać średnio 1 121 zł.

"Spośród wszystkich ankietowanych krajów Polacy przewidują, że wydadzą najmniej. Oprócz nas równie oszczędni będą Holendrzy, którzy chcą wydać średnio niespełna 240 euro. Na drugim biegunie znajdują się Hiszpanie i Brytyjczycy, którzy zadeklarowali, że wydadzą odpowiednio 526 i 550 euro. W tym porównaniu trzeba brać jednak pod uwagę poziom PKB danego kraju, średnie dochody, siłę nabywczą, ale też tradycję świąteczną" - powiedziała lider zespołu ds. sektora dóbr konsumenckich, partner w dziale Konsultingu Deloitte Magdalena Jończak, cytowana w komunikacie.

Średnia dla wszystkich ankietowanych krajów wyniosła 368 euro. W tym roku Polacy deklarują, że na prezenty przeznaczą więcej niż na jedzenie. Pierwsza kategoria pochłonie ok. 51% bożonarodzeniowego budżetu (451 zł), a druga około 39% (342 zł). Na spotkania towarzyskie planują natomiast wydać 89 zł, podano również.

"Polacy, po raz pierwszy od dwóch lat, pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą. Odsetek zadowolonych z niej ankietowanych wzrósł z 15,6% w 2016 r. do 32,7% w 2017 r. Również mieszkańcy Europy wyrażają mniejszy pesymizm w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród nich obecną sytuację gospodarczą najbardziej pozytywnie postrzegają Niemcy i Portugalczycy. Polacy równie optymistycznie myślą o sytuacji gospodarczej w przyszłości" - czytamy dalej.

"Z roku na rok Polacy coraz wcześniej zaczynają przygotowania do świąt. I tak 23% badanych deklaruje, że prezenty kupi już w listopadzie, a 39% wybierze się na zakupy w pierwszej połowie grudnia. To o kilka punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Do ostatnich dni przed świętami z zakupem prezentów zamierza czekać 21% Polaków, czyli o 6 pkt proc. mniej niż w 2016 roku. Jest to już stała tendencja, że z roku na rok liczba takich osób systematycznie spada" – wyjaśnił dyrektor w dziale Konsultingu, członek zespołu ds. sektora dóbr konsumenckich Deloitte Mariusz Chmurzyński.

Polacy w tym roku prezenty kupią przede wszystkim w tradycyjnych lokalnych sklepach. W przypadku zakupu multimediów częstszym wyborem są jednak sklepy internetowe. Z roku na rok udział e-commerce w handlu rośnie. Nie omija to również zakupów robionych z myślą o Bożym Narodzeniu. Analiza Deloitte pokazała, że aż 42% budżetu przeznaczonego na prezenty zostawimy w tym roku w sklepach internetowych, podano również.

"To o 5 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie Polska znajduje się w czołówce krajów, w których konsumenci będą kupować prezenty w Internecie. Wyższy odsetek uzyskały Holandia, Niemcy i Wielka Brytania. W tym ostatnim kraju klienci wydadzą ponad 50% budżetu na prezenty w kanałach online" – dodał dyrektor w dziale Konsultingu, lider obszaru Strategii i Transformacji Cyfrowych Deloitte Wojciech Górniak.

Połowa Polaków deklaruje, że planuje robić bożonarodzeniowe podarunki za pośrednictwem kanałów cyfrowych, a 20% chce je kupić przez smartfon. W ubiegłym roku odsetek ten wynosił 13%. W sklepach internetowych szukać będziemy przede wszystkim nowoczesnych technologii i multimediów. Z kolei w sklepach stacjonarnych, na które zdecyduje się 62% ankietowanych, szukać będziemy prezentów w kategorii jedzenie i napoje oraz uroda i zdrowie, podano także.

Dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanałach online o 8,6% wzrost całkowitych wydatków na prezenty wyniesie 3,4%. Tym samym Polska jest jednym z badanych krajów, w których klienci przesuwają swoje wydatki z kanałów offline do online, powodując jednocześnie wzrost całkowitej wartości wydatków na prezenty.

"Aż 52% Polaków pytanych, co zrobią, jeśli prezentu nie znajdą w sklepie tradycyjnym, odpowiedziało, że poszuka go w internecie. Pod tym względem Polska osiągnęła drugi wynik wśród analizowanych państw. Z kolei 35% z nas będzie szukać w takiej sytuacji prezentu w innym sklepie stacjonarnym, co jest drugim najniższym wynikiem wśród przebadanych państw" - powiedział lider Strategii Omnikanałowej Deloitte Mateusz Gordon.

Do zakupów online najbardziej przekonuje nas dowolność pory dnia, w której możemy je robić (75%), jak również dostawa do domu (70%). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (78%), to że swoje zakupy otrzymujemy do ręki (77%) oraz ochrona danych osobowych (71%), podsumowano.

Badanie online przeprowadzono w dniach 2-15 października br. wśród ponad 7,3 tys. respondentów w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Tegoroczna edycja analizuje dane z dziesięciu krajów europejskich (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy, Belgia, Polska, Rosja, Wielka Brytania i Holandia).

Źródło: Forsal.pl