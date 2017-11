data dodania: 21.11.2017

Polski system podatkowy na tle świata. Tracimy dystans do liderów

Polska znalazła się na 51. miejscu pod względem skomplikowania systemu podatkowego w najnowszej edycji raportu "Paying Taxes", przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy.

W porównaniu do zeszłorocznego rankingu, Polska w ogólnym rozrachunku spadła o 4 pozycje. Pomimo zmniejszenia się szacowanej liczby godzin poświęcanej przez polskich podatników na realizację obowiązków podatkowych, w relacji do świata proces upraszczania podatków przebiega wolniej.

Wyniki raportu PwC i Banku Światowego wskazują, że przeciętnie polski przedsiębiorca musiał dokonać w 2016 r. 7 płatności podatku (tak jak przed rokiem), poświęcając 260 godzin rocznie na spełnienie wszystkich podatkowych wymogów (poprzednio 271). Całkowita stopa podatkowa dla Polski wynosi 40,5% (w ubiegłorocznym badaniu wskaźnik ten plasował się na poziomie 40,4%). Na tle danych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska wypada stosunkowo dobrze z liczbą rocznych płatności (średnia dla UE i EFTA to 12). Nieco większe różnice są widoczne w przypadku liczby godzin spędzonych na sprawach podatkowych (w UE i EFTA 161) oraz całkowitej stopy podatkowej (średnia w UE i EFTA 39,6%), czytamy w komunikacie.

Pierwsze miejsce w zestawieniu Paying Taxes 2018 zajął – tak jak w poprzednich edycjach – Katar, a ostatnie Wenezuela. Średnio podatnicy na świecie spędzają 240 godzin na wypełnienie obowiązków podatkowych i wykonują 24 płatności. Z kolei średnia całkowita stopa podatkowa dla wszystkich przebadanych państw wynosi 40,5%, podano również.

"Prosty i przyjazny system podatkowy to niewątpliwie jeden z filarów rozwoju przedsiębiorczości. Ale równie istotnym filarem jest zaufanie do państwa w zakresie skuteczności i możliwości przeciwdziałania patologiom. Ostatnie lata w Polsce to nacisk na walkę z mafiami gospodarczymi – wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych i poprawa efektywności kontroli, to aktualnie jeden z głównych mierników sukcesu państwa. Potrzeba gospodarcza siłą rzeczy wymusiła, że temat uproszczeń systemu podatkowego nie był dotychczas priorytetem. Niemniej jednak sukcesy w walce z patologiami dają dobry fundament, aby zacząć przebudowywać system podatkowy w sposób przyjazny przedsiębiorcom. W nadchodzących latach to właśnie umiejętne upraszczanie podatków powinno być dodatkowym miernikiem sukcesu, który utrzyma korzystny klimat wokół inwestycji i rozwoju gospodarczego" – powiedział partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC Tomasz Barańczyk, cytowany w komunikacie.

Raport "Paying Taxes" to coroczne opracowanie firmy doradczej PwC i Grupy Banku Światowego. W tym roku publikacja została sporządzona już po raz dwunasty. Raport opiera się na wskaźniku Paying Taxes Grupy Banku Światowego stosowanym w ramach projektu Doing Business i obejmuje analizę oraz komentarze Banku Światowego oraz PwC.

Raport "Paying Taxes 2018" przedstawia kalkulację wszystkich obowiązkowych podatków i składek, jakie średniej wielkości spółka musiała zapłacić w 2016 roku. Mierzy obciążenia administracyjne związane ze składaniem deklaracji i płaceniem podatków, a także procedurami, które odbywają się po złożeniu deklaracji. Podatki i składki uwzględnione w raporcie obejmują podatek od zysku (tj. podatek dochodowy od osób prawnych), składki na ubezpieczenia społeczne i podatki od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę, podatki od nieruchomości, podatki od czynności cywilno-prawnych, podatek od dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, podatek od transakcji finansowych, podatki od utylizacji odpadów, podatki od pojazdów i drogowe oraz inne drobne podatki i opłaty.

Źródło: Forsal.pl