data dodania: 22.11.2017

Ewidencja w formie elektronicznej

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie musiał wysyłać JPK_VAT do MF. Będzie zobowiązany również prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych będzie wynikał z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT. Podatnik, który prowadził ewidencję w formie papierowej, nie musi informować urzędu o zmianie formy prowadzenia ewidencji z papierowej na elektroniczną. Żadne przepisy nie nakładają na podatnika takiego obowiązku.

Podatnik nie ma również obowiązku zakupu programu do prowadzenia ewidencji. Poza tym na początku 2018 r. MF udostępni bezpłatny program do prowadzenia ewidencji.

Jak wynika z komunikatu MF:

MF Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Komunikat ten sugeruje, że nie będzie dopuszczalne prowadzenie ewidencji w formacie EXCEL czy Word. Jednocześnie MF podkreśliło, że na początku 2018 r. udostępni bezpłatny program do prowadzenia ewidencji. Jest to o tyle dziwne, że do tej pory MF uznawało, iż ewidencja prowadzona w programie EXCEL jest ewidencją prowadzoną w formie elektronicznej:

MF Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych.

Redakcja wystąpiła do MF o potwierdzenie, które stanowisko jest prawidłowe.

Trzeba podkreślić, że w 2018 r.:

zasady prowadzenia ewidencji w zakresie jej "organizacji" nie ulegną zmianie,

ustawodawca nie będzie narzucał wzoru ewidencji prowadzonych przez podatników na potrzeby VAT, jednak powinna ona odpowiadać strukturze JPK_VAT, aby można było wysłać ją bez problemu do MF,

będzie można prowadzić kilka ewidencji VAT, i to nie tylko w podziale na rejestr sprzedaży i rejestr zakupów, ale także w podziale na charakter operacji czy z uwagi na strukturę organizacyjną. Jednak jednostka centralna musi na ich podstawie dokonać scalenia danych na potrzeby sporządzenia deklaracji podatkowej oraz przygotowania JPK_VAT.

Wymagana będzie wyłącznie forma elektroniczna.

Od 2017 r. zmienił się art. 109 ust. 3 ustawy, który wskazuje, jakie dane powinna zawierać ewidencja VAT. W 2018 r. nie będzie zmian w tym zakresie. Jednak ze względu na obowiązek wysyłki ewidencji w formacie JPK_VAT należy przestrzegać kilku zasad, szczególnie gdy ewidencjonujemy sprzedaż paragonową lub objętą odwrotnym obciążeniem.

