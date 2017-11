data dodania: 20.11.2017

Kiedy znikną kasy z kopią papierową

Trwają prace nad projektem, który ma wprowadzić kasy elektroniczne. Na rynku jest jeszcze wiele kas z kopią papierową. Kasy te będą jednak sukcesywnie wycofywane. Od 2019 r. nie będą mogły być przedmiotem sprzedaży, ale do czasu zapełnienia się pamięci fiskalnej kasy z kopią papierową nadal będą mogły być używane.

Pamięć ta nie będzie podlegała wymianie, więc nastąpi sukcesywna eliminacja kas z kopią papierową. Wyjątkiem będą grupy podatników wprost wskazane w ustawie, które będą musiały wymienić kasy od 2019 r. Potwierdziło to M.

Projekt z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach przewiduje wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego Centralnym Repozytorium Kas, docelowo jako podstawowego typu kas. Stosowanie tego typu kas, co do zasady, będzie dobrowolne, ponieważ podatnicy będą mogli prowadzić ewidencję, przy zastosowaniu kas rejestrujących, które nie umożliwiają połączenia z Centralnym Repozytorium Kas, tj.:

kas z elektronicznym zapisem kopii,

kas z kopią papierową (tzw. dwurolkowe),

- ale w przypadku zapełnienia się pamięci fiskalnej kasy z kopią papierową, pamięć ta nie będzie podlegała wymianie. Będzie więc następowała sukcesywna eliminacja kas z kopią papierową.

Ponadto, ważność wydanych potwierdzeń homologacji na kasy dotychczas używane będzie ograniczona dla:

kas z elektronicznym zapisem kopii - do 31 grudnia 2022 r.,

kas z kopią papierową (tzw. dwurolkowe) - do 31 grudnia 2018 r.

Przy czym w niektórych branżach stosowanie nowego typu kas będzie wprowadzane obligatoryjnie.

