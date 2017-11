data dodania: 24.11.2017

Zmiany w uwierzytelnianiu e-zwolnień od 1 grudnia

Od 1 grudnia 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany ustawy zasiłkowej. Po zmianie elektroniczne zwolnienie lekarskie będzie mogło być podpisane, w formie pisemnej lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przekazanego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Od 1 grudnia br. ZUS będzie upoważniał do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera ( art. 54 ust. 1 ustawy zasiłkowej) . Takie upoważnienie będzie mogło być złożone, jeśli wymienione osoby przekażą do ZUS oświadczenia, w których zobowiążą się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy zasiłkowej i przepisów o ochronie danych osobowych.

Lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer mogą złożyć to oświadczenie w formie:

pisemnej,

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przekazanego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Od 1 grudnia br. zaświadczenie lekarskie będzie wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez ZUS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS:

w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

W sytuacji gdy wystawienie e-zwolnienia nie będzie możliwe, np. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, lekarz będzie musiał, tak jak dotychczas, przekazać ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Czytaj więcej w artykule: " Co się zmieni w uwierzytelnianiu e-zwolnień od 1 grudnia 2017 r." >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>