data dodania: 26.10.2017

Najpopularniejsza e-usługa w nowej odsłonie

Już teraz za pośrednictwem strony Obywatel.gov.pl można skorzystać z nowego, uproszczonego formularza najpopularniejszej e-usługi – pisma ogólnego do urzędu.

Tylko w tym roku z usługi tej obywatele skorzystali ponad 1,4 mln razy. To oznacza, że każdego dnia, za pośrednictwem platformy ePUAP do urzędów wpływa niemal 5 tysięcy takich pism. Usługa „Pismo ogólne do urzędu” służy m.in. do zadawania pytań, pisania wyjaśnień, zażaleń, żądań i próśb oraz przesyłania wniosków we wszystkich sprawach, dla których nie istnieją oddzielne formularze usług.

Teraz Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki przygotowały nowy formularz tej usługi. Formularz posiada przejrzysty układ i jest w pełni intuicyjny. Zmienił się sposób dodawania załączników - akceptowane są załączniki do 500 MB. Poprawiony został również sposób adresowania samego pisma.

Pisma ogólne najczęściej kierowane są do:

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji