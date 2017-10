data dodania: 26.10.2017

Wniosek o 500 plus do końca października

1 października ruszył nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Przyjmowanie wniosków o 500+ zaczęło się już dwa miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października.

Prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego programu „Rodzina 500 plus” jest ustalane na dany okres świadczeniowy. Obecny trwa od 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku.

Ostatnia szansa na wyrównanie

Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Co z późniejszymi wnioskami?

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Warto jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Gmina może szybciej

Wskazane terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej możliwości.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wsparcie 500+ można złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo przesłać go pocztą. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz obywatel.gov.pl.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli szukasz dodatkowych informacji, możesz skorzystać z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatora „Rodzina 500 plus”.

Z myślą o tych, którzy zechcą zasięgnąć informacji telefonicznie, MRPiPS uruchomiło specjalne infolinie. Działają one w każdym urzędzie wojewódzkim.

Sprawdź numery infolinii dla poszczególnych województw >>