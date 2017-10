data dodania: 24.10.2017

Obniżone opłaty za egzekucję komorniczą

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników. Przykładowo, wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych nie będzie już uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela całej opłaty stałej, ale opłaty tymczasowej w wysokości równej 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zmniejszone zostały ostateczne opłaty stałe pobierane w sprawach egzekucji świadczeń niepieniężnych, np. opłaty za egzekucję odebrania rzeczy zostały zmniejszone do 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (poprzednio 50%). Do 20% zostały też zmniejszone opłaty za egzekucję eksmisyjną polegającą na wprowadzeniu w posiadanie nieruchomości i usunięciu z niej ruchomości (poprzednio 40%), a do 15% w pozostałych sprawach, w których zachodzi konieczność wprowadzenia wierzyciela w posiadanie (poprzednio 25%).

Premiowane będzie dobrowolne wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykona obowiązek w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, opłata ostateczna wyniesie 1/25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli dłużnik dobrowolnie wykona obowiązek przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobierze opłaty. Jeżeli dłużnik dobrowolnie wykona obowiązek po wyznaczonym terminie, nie później niż 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, uiszczona przez wierzyciela opłata tymczasowa stanie się opłatą ostateczną.

Nowelizacja wchodzi w życie 28 października 2017 r.

Ustawa z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - Dz.U. z 2017 r. poz. 1910

Oprac. Ewa Sławińska