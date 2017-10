data dodania: 18.10.2017

Firmy sięgają po osoby w wieku 50+

W najnowszym badaniu Work Service podkreślono, że 23 proc. przedsiębiorców zatrudnia i planuje w najbliższych 12 miesiącach przyjąć do pracy osoby w wieku 50+. 3,8 proc. nie zatrudnia takich osób, ale to planuje.

Z raportu wynika, że 63 proc. firm zatrudnia osoby powyżej 50 roku życia i nie planuje zmian w tym zakresie. Nie zatrudnia i nie planuje zatrudniać takich osób 9,5 proc ankietowanych. 1 proc. badanych zatrudnia osoby w wieku 50+ i planuje zmniejszenie etatów dla takich pracowników.

Andrzej Kubisiak, dyrektor zespołu analiz z Work Service, zaznaczył w badaniu, że rośnie zainteresowanie pracownikami 50+. "Korzystają na tym obie strony: pracodawcy rekompensują sobie deficyty w innych grupa wiekowych, a pracownicy, którzy są już po 50-tym roku życia mają większe szanse na pracę niż jeszcze kilka lat temu. Widać to w danych GUS dotyczących bezrobocia (według metodologii BAEL). W II kw. 2015 roku w grupie 55-64 wynosiło ono 5,3 proc., a obecnie to już 4 proc." – skomentował.

Według raportu Work Service 32 proc. ankietowanych zatrudnia w firmie osoby w wieku 50+, ponieważ mają one duże doświadczenie zawodowe. 21 proc. wskazuje, że takie osoby są zaangażowane w realizację powierzonych zadań. 19 proc. badanych zwróciło uwagę, że zatrudnia pracowników w wieku 50+ dlatego, że rzadziej zmieniają oni pracę.

9 proc. respondentów podkreśliło, że zatrudnia osoby w wieku 50+, ponieważ są one dyspozycyjne. Osiem proc. przedsiębiorców wskazało, że zatrudnia pracowników po pięćdziesiątce, dlatego, że na rynku pracy brak jest młodszych pracowników.

W badaniu zaznaczono, że polskie społeczeństwo się starzeje, dlatego będzie wzrastać liczba osób w wieku 50+ na rynku pracy. "Dzisiejszy poziom życia sprawia, że dobrą kondycję i zdrowie można utrzymać dłużej, przez co poziom aktywności zawodowej osób starszych też się zwiększa. Widać to w danych Eurostatu. Z kolei w ciągu dekady odsetek zatrudnionych seniorów zwiększył się w Polsce z 28,5 proc. do 47,4 proc. To drugi największy wzrost w Unii Europejskiej" - wskazano.

Badanie "Postawy pracodawców wobec seniorów na rynku pracy" zostało przeprowadzone przez firmę Work Service na celowej próbie 105 przedsiębiorstw. Próbę dobrano z ogólnopolskiej bazy klientów Grupy Work Service. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w terminie lipiec-sierpień 2017 r.

Źródło: PAP