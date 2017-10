data dodania: 18.10.2017

W 2018 r. jeden login do portali publicznych w całej UE

Zakończyły się unijne testy zgodności Węzła Transgranicznego. Dzięki temu rozwiązaniu już w 2018 roku polscy obywatele będą mogli logować się swoim krajowym loginem i hasłem do e-usług udostępnianych przez portale administracji innych krajów Unii Europejskiej. Polska jest dziesiątym krajem, który uzyskał potwierdzenie KE.

Możliwość potwierdzania tożsamości we wszystkich udostępnianych obecnie przez polskie urzędy e-usługach zapewnić ma Węzeł Krajowy. Chodzi o portale takie jak: Emp@tia, PUE ZUS, ZIP NFZ, CEIDG, czy serwisy z usługami prowadzone przez samorządy.

Węzeł Krajowy to system, który łączy te portale umożliwiając logowanie się do każdego z nich przy pomocy jednego, wybranego indywidualnie loginu i hasła. Bez różnicy, czy ktoś woli logować się przez swój Profil Zaufany, czy system własnego banku – jeden wybrany login będzie miał zastosowanie do wszystkich portali publicznych. Obecnie trwa pilotaż systemu.

Pomyślnie zakończyły się natomiast testy Węzła Transgranicznego, który umożliwi integrację Węzła Krajowego z węzłami pozostałych krajów członkowskich. Dzięki niemu Polak będzie mógł załatwić sprawy urzędowe w innym kraju Unii Europejskiej, nie opuszczając terytorium Polski, a nawet własnego domu. Jeden uniwersalny sposób logowania do portali publicznych państw Unii Europejskiej ma zostać udostępniony we wrześniu 2018 roku.

Testy zgodności (CEF eID Conformance Test) są prowadzone we wszystkich krajach członkowskich UE przez unijny zespół DIGIT CEF. Mają potwierdzić zgodność systemu państwa członkowskiego z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi KE. W Polsce testy były prowadzone od połowy września br. w PIB NASK, powołanym przez Ministra Cyfryzacji na Operatora Węzła Transgranicznego. Polska jest 10-tym krajem, który uzyskał potwierdzenie KE. Pomyślny rezultat testów umożliwia rozpoczęcie integracji z krajami członkowskimi.

Budowa Węzła Transgranicznego jest kolejnym projektem Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze e-tożsamości realizowanym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Instytut Maszyn Matematycznych. System zbudowany został na podstawie komponentów programistycznych opracowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji