data dodania: 27.12.2017

Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2018 r.

O tym, kto będzie płatnikiem świadczeń chorobowych w całym kolejnym roku kalendarzowym, zdecyduje liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada 2017 r. Jeżeli pracodawca w tym dniu będzie zatrudniał więcej niż 20 osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, w 2018 r. zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jeżeli natomiast ubezpieczonych będzie 20 lub mniej, zasiłki w kolejnym roku wypłaci ZUS, bez względu na to, jak w późniejszym okresie ukształtuje się w firmie stan zatrudnienia.

Ustalając liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada danego roku, płatnik składek powinien uwzględnić zarówno osoby, za które opłaca obowiązkowo składkę na ubezpieczenie chorobowe, jak i osoby, które przystąpiły do tego ubezpieczenia dobrowolnie. Oznacza to, że w liczbie tych ubezpieczonych płatnik składek jest zobowiązany uwzględnić:

pracowników (w tym również pracowników młodocianych – uczniów),

osoby wykonujące pracę nakładczą podlegające ubezpieczeniu chorobowemu,

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także osoby z nimi współpracujące, podlegające ubezpieczeniu chorobowemu,

siebie jako osobę prowadząca działalność pozarolniczą oraz osoby współpracujące, podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

Jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wypłaca jej zawsze ZUS. Jednak, aby określić, kto jest płatnikiem zasiłków za jej pracowników, przedsiębiorca musi ustalić liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada danego roku. Przy ustalaniu tej liczby jest on zobowiązany uwzględnić również siebie oraz osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności (jeśli taka osoba jest zgłoszona w ZUS i podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu).

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych na 30 listopada danego roku płatnik składek jest zobowiązany z kolei pominąć osoby przebywające przez cały miesiąc na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym. Osoby te nie podlegają bowiem w tych okresach ubezpieczeniu chorobowemu.

Oprac. Maria Gałecka