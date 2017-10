data dodania: 16.10.2017

Jakie kary w umowach powierzenia danych osobowych

Przepisy nie regulują jakie kary należy wpisywać do umów powierzenia danych osobowych. Przede wszystkim kary umowne powinny być adekwatne do wartości kontraktu i do kategorii danych powierzanych procesorowi.

