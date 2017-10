data dodania: 13.10.2017

Przedsiębiorca sprawdzi rzetelność kontrahenta

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zakłada możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę informacji o wywiązywaniu się jego kontrahenta z obowiązków publicznoprawnych. Projektowana zmiana daje szansę na skuteczne zweryfikowanie rzetelności partnera biznesowego.

Na podstawie przyjętego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, przedsiębiorca może wystąpić do właściwego urzędu o wydanie zaświadczenia o kontrahencie, w którym znajdą się informacje o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innego dokumentu zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych, zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych.

Należy pamiętać, że taka weryfikacja będzie dotyczyła tylko kontrahenta, czyli podmiotu, który już jest stroną ważnej umowy handlowej.

– Omawiany projekt wprowadza korzystne dla przedsiębiorców zmiany. Pozwoli przedsiębiorcy na sprawdzenie rzetelności swojego partnera biznesowego. Natomiast w celu weryfikacji podmiotu, z którym dopiero planuje się większą transakcję wystarczy, aby jedna ze stron nabyła od drugiej próbkę towaru. Wówczas możliwe będzie wystąpienie o wydanie odpowiedniego zaświadczenia – mówi Mariusz Korzeb, ekspert podatkowy Pracodawców RP.

Źródło: Pracodawcy RP