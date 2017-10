data dodania: 11.10.2017

Ochrona przed zwolnieniem po obniżeniu wieku emerytalnego

Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym przed zwolnieniem z pracy polega na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 Kodeksu pracy). Ma ona na celu umożliwienie pracownikowi nabycia prawa do emerytury w sytuacji, gdy z racji wieku nie jest on już tak konkurencyjny na rynku pracy.

