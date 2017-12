data dodania: 27.12.2017

Nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej

Podatnicy obowiązani do wymiany kas rejestrujących będą mogli skorzystać z ulgi na ich zakup. Jednocześnie nie będą musieli zwracać ulgi na zakup poprzednich kas. Ulga na zakup będzie przysługiwać na nowych zasadach zarówno podatnikom, którzy kupią nową kasę po wejściu w życie przepisów, jak i podatnikom wymieniającym kasy.

Najważniejsza zmiana to nowy limit maksymalnej kwoty ulgi. Nadal będzie przysługiwać 90% kwoty netto, ale maksymalna kwota, jaką będzie można uzyskać na jedną kasę, wzrośnie z 700 zł do 1000 zł. Ponadto zmienią się zasady przyznawania ulgi. Prawo do ulgi będzie przysługiwało podatnikom, u których:

powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach; będzie się przyjmowało, że kasa została kupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania;

nie powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, ale mimo to rozpoczęli ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do ewidencji.

W nowych przepisach ulga na zakup kasy przysługuje w związku z obowiązkiem rozpoczęcia ewidencjonowania, a nie tylko od kas, które były zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Różnica polega na tym, że o ulgę będzie mógł wystąpić podatnik, który część swojej sprzedaży ewidencjonuje na kasie, a następnie w związku ze zmianą przepisów będzie zobowiązany rozszerzyć stosowanie kas.

Ponadto obecnie musimy rozpocząć ewidencjonowanie przy użyciu co najmniej 1/5 zgłoszonych kas. Po zmianie na zakup wszystkich kas będziemy mieli sześć miesięcy. Termin ten będzie obowiązywał również podatników wymieniających kasy i będzie liczony od:

1 stycznia 2019 r. - w przypadku podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

1 lipca 2019 r. - w przypadku podatników świadczących usługi budowlane i gastronomiczne,

1 stycznia 2020 r. - w przypadku podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz fitness.

Do kas zakupionych przed wejściem w życie nowych przepisów będziemy stosować dotychczasowe zasady zwrotu ulgi.

