Czym się różnią kasy fiskalne online od aktualnie używanych

Nowe kasy fiskalne online nadal będą posiadały pamięć fiskalną, której pojemność określona na 1830 raportów dobowych powinna wystarczyć na co najmniej 5 lat pracy. Z uwagi również na to, że są to urządzenia połączone z systemami elektronicznymi będą musiały posiadać funkcję aktualizacji oprogramowania.

