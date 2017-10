data dodania: 06.10.2017

Przedsiębiorcy chwalą nową ulgę na badania i rozwój

Większość zmian zawartych w projekcie ustawy o poprawie otoczenia prawnego działalności innowacyjnej jest dobra dla firm. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace badawczo - rozwojowe, od 1 stycznia 2018 r., będą mogli skorzystać z przyjaznych rozwiązań - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

1. Koszty osobowe

Budzący liczne spory interpretacyjne przepis dotyczący zaliczenia do kosztów osobowych należności i składek pracowników „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej" ulegnie zmianie na korzyść przedsiębiorstw.

Do ulgi B+R będą zaliczane koszty zatrudnienia pracownika poniesione przez przedsiębiorcę w danym miesiącu w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. To korzystna zmiana, gdyż ewidencja czasu pracy realizacji działalności badawczo-rozwojowej przez pracowników jest wskazana i potrzebna, gdyż mamy do czynienia z ulgą w podatku dochodowym, gdzie każde odstępstwo od opodatkowania powinno być ściśle interpretowane.

2. Włączenie do katalogu kosztów kwalifikowanych umów cywilnoprawnych

W obecnej uldze B+R do kosztów osobowych przedsiębiorca może zaliczyć wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy do ulgi B+R będą mogli zaliczyć również pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

3. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w B+R, niebędący środkiem trwałym

- To bardzo dobra zmiana, którą postulowaliśmy od dawna. Nie da się prowadzić działalności badawczo-rozwojowej bez odpowiedniego sprzętu specjalistycznego, w szczególności wyposażenia laboratorium. Ustawodawca w propozycji nowej kategorii kosztów kwalifikowanych do sprzętu specjalistycznego zalicza: naczynia i przybory laboratoryjne oraz urządzenia pomiarowe, bezpośrednio wykorzystywane w B+R. Warto byłoby jeszcze rozszerzyć tę listę o narzędzia bezpośrednio wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej - mówi Małgorzata Boguszewska, Przewodnicząca Zespołu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan ds. tworzenia w Polsce Ulgi B+R.

4. Zawężenie możliwości odliczenia w uldze B+R współpracy między przedsiębiorstwami przy realizacji B+R wyłącznie do współpracy firm z jednostkami naukowymi

Od stycznia 2018 r. przepis będzie jasno wskazywał, iż zarówno nabycie wyników badań naukowych, jak również ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych powinno pochodzić od jednostki naukowej.

Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w tym wypadku dobrze byłoby pozostawić możliwość nabycia ekspertyzy, opinii, usługi doradczej i usługi równorzędnej od innego przedsiębiorstwa, pod pewnymi warunkami, chociażby wykazania, iż danej ekspertyzy, opinii, usługi doradczej nie można nabyć od jednostki naukowej.

5. Wzrost wysokości ulgi B+R

Od stycznia przyszłego roku wszyscy przedsiębiorcy zyskają możliwość odliczenia 100% poniesionych kosztów na działalność badawczo-rozwojową. Wyróżnienie w postaci możliwości uzyskania jeszcze wyższego „bonusu" już od stycznia 2018 roku otrzymają przedsiębiorstwa posiadające status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Przedsiębiorstwa te będą mogły liczyć na wysokość odliczania nawet do 150% poniesionych kosztów.

Obecny fundusz innowacyjności w firmach posiadających status CBR zostanie zastąpiony rozszerzonym katalogiem kosztów kwalifikowanych. Tym więc sposobem CBR oprócz kosztów kwalifikowanych wyżej wymienionych będą mogły odliczyć również: koszty współpracy przy B+R z innymi przedsiębiorstwami oraz koszty amortyzacji budynków, budowli i lokali stanowiących odrębną w tej części w jakiej są wykorzystywane do prowadzonej działalności B+R. Z tym, iż odliczenie z tytułu amortyzacji budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do B+R jak również koszty współpracy z innymi przedsiębiorstwami nie będą mogły być wyższe niż 10% przychodów przedsiębiorcy.

6. Objęcie ulgą B+R przedsiębiorców prowadzących działalność w SSE

Prawo do odliczenia ulgi B+R zyskają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie będą przez przedsiębiorcę uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego.

7. Projekt ustawy zawiera także wiele innych, korzystnych dla firm rozwiązań, m.in:

rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności,

rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych również dla dużych przedsiębiorstw o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

w przypadku prac rozwojowych zaliczenie do kosztów kwalifikowanych amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty kwalifikowane objęte ulgą B+R

Źródło: Konfederacja Lewiatan