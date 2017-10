data dodania: 05.10.2017

Egzekucja z majątku byłego wspólnika nie może pozbawiać go prawa do sądu

Egzekucja z majątku byłego wspólnika spółki nie może pozbawiać go prawa do sądu - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że przepis, który przewiduje możliwość takiej egzekucji, jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim dopuszcza brak dostępu do sądu dla b. wspólnika.

Wyrok TK został wydany na kanwie skargi konstytucyjnej byłej wspólniczki spółki jawnej i odnosi się do przepisu Kodeksu postępowania cywilnego, który pozwala wierzycielowi dysponującemu tytułem egzekucyjnym wydanym przeciwko spółce, uzyskać tytuł wykonawczy także przeciwko wspólnikowi tej spółki. Zgodnie z orzecznictwem - m.in. uchwałą Sądu Najwyższego z 2009 r. - regulacja ta umożliwia nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności także przeciwko byłemu wspólnikowi - pod warunkiem, że zobowiązanie powstało w czasie uczestnictwa tego wspólnika w spółce.

Jednak - jak wskazał TK - sytuacja skarżącej kobiety była szczególna. Powództwo przeciw spółce zostało wytoczone w chwili, gdy skarżąca nie była już jej wspólnikiem. Dlatego nie została ona poinformowana o toczącym się postępowaniu, a dowiedziała się o wszczętej przeciw niej egzekucji dopiero wówczas, gdy komornik skierował do niej pismo w postępowaniu egzekucyjnym - nie mogła więc przed sądem odpierać zarzutów zawartych w powództwie.

Trybunał podkreślił w uzasadnieniu orzeczenia, że zawarta w zaskarżonym przepisie tzw. rozszerzona klauzula wykonalności co do zasady nie budzi wątpliwości konstytucyjnych. "Na tle tego przepisu doszło do specyficznego zamknięcia drogi do sądu" - wskazał jednak sprawozdawca sędzia TK Piotr Tuleja.

"W ocenie Trybunału, nie do zaakceptowania z punktu widzenia prawa do sądu jest sytuacja, gdy wierzyciel zwraca się o rozstrzygnięcie sporu między nim a spółką, a były wspólnik nie tylko nie ma możliwości uczestniczenia w postępowaniu sądowym, ale w ogóle nie wie, że takie postępowanie się toczy" - podkreślił TK.

Źródło: PAP